Madagascar: Foire « B to C » - Une vitrine commerciale pour la région Analamanga

Une foire « B to C » sera organisée du 28 au 31 août 2024 au Palais des Sports à Mahamasina.

« Il s'agit d'une vitrine commerciale pour la région Analamanga. En effet, nous prévoyons de mettre les opérateurs économiques fournisseurs de produits et services, en relation directe avec les clients. Tous les produits innovants issus de différents secteurs d'activité y seront ainsi représentés, et ce, à des prix très compétitifs », a expliqué Rijatahiana, le responsable du comité d'organisation de cet événement, lors d'une conférence de presse hier, au Palais des Sports à Mahamasina.

Dégustation culinaire

La présentation des biens et services innovants sera répartie sur sept espaces. À titre d'illustration, « Les entreprises et les ONG ainsi que les industries de différentes tailles participeront à l'espace Pro en vue d'améliorer leur visibilité. L'espace Fashion sera dédié à la mode, la beauté et la santé tandis que tout ce qui tourne autour de la maison, la décoration, les meubles et le jardin, sera exposé à l'espace Habitat.

En outre, l'espace Conseils présentera des offres d'emploi, des formations et l'éducation au profit des jeunes. Les technologies et l'informatique seront également mises en avant dans le cadre de cet événement, sans compter la mise en place de l'espace solde destiné à la liquidation et au déstockage des produits. Des séances de dégustation culinaire ne seront pas en reste », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, « une scène Pro servira de démonstration et de promotion des nouveaux produits et services. L'objectif est de tester en direct la force commerciale d'une entreprise tout en tissant des relations d'affaires avec les consommateurs finaux. Ce qui permettra de réduire le nombre d'intermédiaires entre les deux parties », a-t-il poursuivi.