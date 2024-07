Madagascar: Concours sur la conservation du patrimoine naturel - 6 bourses de reportage de 3,5 millions d'ariary à gagner

La deuxième édition du concours destiné aux médias pour les aires protégées vient d'être lancée officiellement hier. Ce concours est à l'initiative de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM), un fonds fiduciaire privé malgache dédié à la conservation de la biodiversité de Madagascar.

Il sera réalisé en partenariat avec le programme Varuna, financé par l'Agence française de développement et mis en oeuvre par Expertise France, le projet Varuna Sciences de la durabilité de l'IRD et le REMAPSEN Madagascar, le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement à Madagascar.

Cette initiative de la FAPBM vise à encourager et à soutenir les journalistes passionnés de la biodiversité à réaliser des reportages authentiques sur les communautés locales et les experts impliqués dans la conservation de la biodiversité, tout en mettant en lumière les aires protégées enclavées, la culture et le quotidien des communautés locales en question ainsi que les défis auxquels ils sont exposés. Une énième opportunité de contribuer à sensibiliser le public aux enjeux liés à la conservation.

Sur le thème « les jeunes héros de la conservation »

Le concours a été lancé pour la première fois en 2023. Six lauréats ont été primés d'une bourse de trois millions d'ariary chacun pour réaliser le projet de reportage qu'ils ont proposé lors de cette première édition. Des améliorations ont été apportées au concours. Cette fois-ci, un thème sera imposé à tous les candidats.

Il tournera autour des « jeunes héros de la conservation », pour mettre en valeur la contribution des jeunes issus des communautés dans le long combat que constitue la préservation de la biodiversité et la gestion durable des aires protégées mais également les jeunes experts locaux qui œuvrent sur terrain. Le véritable dessein du concours est d'attirer l'attention des décideurs sur l'impact de ces jeunes personnes sur la conservation de notre patrimoine naturel qui est en péril pour différentes raisons.

Par ailleurs, les organisateurs du concours ont décidé d'augmenter la bourse de reportage qui s'élèvera donc à 3,5 millions d'ariary cette fois-ci. À part le soutien financier, les lauréats bénéficieront de formations prodiguées par les partenaires du concours avant les descentes sur terrain, pour les aider à le réaliser selon les normes. Les reportages réalisés seront ensuite diffusés dans les médias locaux et à travers le réseau des médias africains Remapsen.

Candidature ouverte

Les projets de reportage seront évalués selon l'originalité du sujet en lien avec le thème, le style de rédaction et de technique journalistique, la clarté et la qualité du « pitch », entre autres. Le concours est ouvert à tous journalistes professionnels, sans distinction d'âge, résidents à Madagascar, maîtrisant parfaitement le malgache et le français et qui n'ont jamais été lauréat de la première édition du concours.

Leur projet de reportage devra concerner l'une des 70 aires protégées financées par la FAPBM, hormis celles qui ont déjà été concernées par la première édition du concours. Les candidats intéressés auront jusqu'au 18 août prochain pour envoyer leur dossier de candidature bien détaillée à l'adresse mail@fapbm.org. Toutes les modalités de soumission de projet sont disponibles sur le site web du FAPBM.