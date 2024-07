Madagascar: HCDDED - Place à la sensibilisation des jeunes

Le vice-président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et l'État de Droit (HCDDED), James Ramarosaona, s'est récemment rendu à Toamasina pour sensibiliser les jeunes à mieux connaître le rôle et les missions du HCDDED, tout en les encourageant à s'investir dans la promotion de la démocratie.

Cette visite s'inscrit dans une initiative visant à renforcer l'engagement des jeunes dans la défense des droits de l'homme et la participation citoyenne.

Lors de sa visite, James Ramarosaona a collaboré avec la Coopération régionale Normandie - Atsinanana pour promouvoir deux programmes dédiés aux jeunes lycéens : les plaidoiries pour les droits de l'homme et le concours « Prix et Liberté ». Ces initiatives ont pour objectif d'éduquer et engager les jeunes sur des questions cruciales liées aux droits de l'homme et à la démocratie.

Jeudi dernier, au campus de Barikadimy, il a tenu une conférence sur « Les rôles et missions du HCDDED » devant les étudiants de la Mention Droit de l'Université de Toamasina, sous la présidence de Jessica Mara. La conférence a attiré une grande affluence, témoignant de l'intérêt des jeunes universitaires pour les questions de démocratie. Pendant les trois heures de cette rencontre, James Ramarosaona a expliqué l'esprit de la création du HCDDED et les lois qui le régissent.

%

Les étudiants ont posé de nombreuses questions sur l'état de la démocratie à Madagascar, l'efficacité du HCDDED, et la lutte contre la corruption. James Ramarosaona a souligné que tout citoyen pouvait saisir le HCDDED en cas de non-respect des principes démocratiques par une institution ou une entité privée, citant des exemples de doléances reçues de l'ex-province de Toamasina.

Le vice-président du HCDDED a insisté sur l'importance pour les Malgaches de développer un modèle de démocratie qui respecte les cultures et les valeurs locales, plutôt que de copier celui d'autres pays. Il a rappelé que la démocratie ne se limite pas à l'organisation d'élections, mais qu'elle inclut la reconnaissance de grandes libertés telles que la liberté d'association, d'opinion, d'expression et d'entreprendre.

Le vice-président de l'Université de Toamasina en charge des partenariats, Boda Richard, a salué cette initiative et a proposé une coopération permanente entre l'université et le HCDDED, soulignant l'importance de telles collaborations pour renforcer la démocratie et l'état de droit à Madagascar.