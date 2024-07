Madagascar: « Ville, vie et vacances » - Mayotte et Madagascar ensemble pour la conservation de la culture

Le 21 juillet, les jeunes de l'association Sport et Loisirs de Mayotte, dirigée par Bacari Maoulana, ont débarqué à Antsiranana pour un échange culturel avec leurs amis de Cap Sud Madagascar, dirigé par Cerveau Kotoson.

Œuvrant dans différents domaines, l'association mahoraise a vu le jour en 2014, avec pour objectif de découvrir la culture et de renforcer les liens avec divers pays. En 2022, les membres ont mis le cap sur l'Afrique du Sud. En 2023, c'est au tour de Diego-Suarez. Cette année, cette ville chargée d'histoire a encore eu le privilège de recevoir les jeunes de l'association.

Durant leur séjour, ces adolescents se focaliseront sur l'art. « L'objectif du projet est de sensibiliser les talents artistiques locaux en les encourageant par nos institutions. Pourquoi ne pas initier des échanges dès le plus jeune âge pour valoriser le milieu artistique ? » Les jeunes des deux associations seront logés ensemble pendant une dizaine de jours. Ils échangeront à travers des séances de slam, de poésie, des pièces de théâtre, des chants, des ateliers de couture et de cuisine, des visites de sites touristiques, et des échanges personnels sur leurs expériences. Le tout sera compilé en documentaire, clips vidéo, chansons, textes et photos afin que les meilleurs moments soient archivés et servent de documents pédagogiques pour les générations futures », a affirmé le fondateur de Cap Sud Madagascar, Cerveau Kotoson.

Ivanny, une des jeunes, a exprimé ses émotions : « La deuxième journée a été très instructive. Ce matin, après le petit-déjeuner, nous avons pris le tuk-tuk pour rendre une visite de courtoisie au directeur régional de la Communication et de la Culture de la DIANA, au Banja... Nous avons partagé nos différents projets. Suite à cela, nous avons visité l'établissement composé de plusieurs salles, dont une bibliothèque et une salle de spectacle. Cependant, notre visite ne s'est pas arrêtée là, nous nous sommes rendus à la radio télévision du Varatraza. Ce fut une journée riche en apprentissage, le séjour s'annonce alors très enrichissant ».

Madagascar et Mayotte ont des liens historiques très étroits. La logique géographique voudrait que cela soit ainsi. Alors, le projet « Ville, vie et vacances » tisse davantage le fihavanana, la cohésion et la relation fraternelle entre les deux îles.

En effet, la collaboration entre Cap Sud Madagascar et l'Association Sport et Loisirs incarne l'identité indianocéanique. Le 1er août, les jeunes Mahorais quitteront Antsiranana après avoir acquis des expériences artistiques.