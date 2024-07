Madagascar: Forum sur l'AGOA - Un partenariat renforcé et de nouvelles opportunités en vue

Le Forum sur la Loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique (AGOA) se déroule à Washington DC, aux États-Unis du 24 au 26 juillet.

Lors de l'ouverture du Forum, le président américain Joe Biden et son secrétaire d'État Antony J. Blinken ont mis en avant l'importance de l'AGOA. Cette loi bipartite, en vigueur depuis plus de vingt ans, est cruciale pour le partenariat économique entre les États-Unis et les pays africains.

Alors que l'AGOA expirera en 2025, Biden et Blinken appellent à sa prolongation et à sa modernisation. Biden a souligné les bénéfices de l'AGOA, notamment l'augmentation de la compétitivité des produits africains, la création de milliers d'emplois de qualité en Afrique subsaharienne et la promotion des droits de l'homme.

Aux États-Unis, l'AGOA a ouvert de nouvelles opportunités d'investissement et de marché pour les entreprises, favorisant une croissance économique durable et des chaînes d'approvisionnement résilientes.

Opportunités

« L'Amérique est totalement tournée vers l'Afrique », a déclaré Biden, appelant à renforcer ce partenariat pour les générations futures d'Américains et d'Africains. Blinken a mis en avant les bénéfices de l'AGOA pour les entrepreneurs des pays subsahariens et américains, permettant l'entrée en franchise de douane aux États-Unis de produits africains.

%

En effet, cela a aidé les entreprises à diversifier leurs activités et à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement, offrant des produits plus abordables et innovants aux consommateurs. Pour Madagascar, l'AGOA représente une opportunité de croissance économique. Les produits malgaches pourraient accéder plus facilement au marché américain, stimulant ainsi les exportations et la création d'emplois.

Des secteurs comme le textile et l'agro-industrie pourraient particulièrement en bénéficier. Blinken a réaffirmé l'engagement des États-Unis à investir en Afrique, citant Biden : « Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent ... le monde entier réussit également. » La réautorisation et la modernisation de l'AGOA sont essentielles pour renforcer les liens économiques entre les États-Unis et les pays africains, ouvrant la voie à une croissance partagée et durable.