Madagascar: Portrait - Hommage à un visionnaire malgache

Rado Ratobisaona Une vie de passion et de dévouement au service de l'Économie

Rado Ratobisaona Andriamahenintsoa, passionné par les mathématiques dès son plus jeune âge, a finalement orienté ses études vers les Sciences économiques. Brillant académicien, il a réussi sa soutenance de thèse en 2019 avec mention très honorable et félicitations du jury sur le thème « Essai sur la dynamique des réseaux socioéconomiques face à l'imperfection du marché de travail ».

Contributions

Rado était bien connu dans le monde des médias grâce à ses nombreuses interventions pour analyser et expliquer la situation économique de Madagascar. Membre du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM), il a occupé des postes importants tels que Secrétaire général de 2012 à 2016, et président du Conseil d'administration de 2017 à 2019.

Sa vision éclairée et ses réflexions novatrices ont marqué les débats économiques nationaux. En 2012, il a rejoint le Youth Leadership Training Program (YLTP). Puis, en 2021, il a intégré l'équipe de la FES Madagascar en tant que point focal du projet Einstein (e-learning).

Il a également contribué à l'élaboration de l'Initiative pour l'Émergence de Madagascar (IEM) et du Plan Émergence Madagascar (PEM). Plus récemment, il était conseiller technique au Cabinet du ministre de l'Économie et des Finances et enseignait dans les Universités publiques et privées à travers tout Madagascar.

%

Homme de projets

Rado Ratobisaona est décrit par ses proches comme une personne humble, intègre, dynamique, rigoureuse et courageuse. Ses qualités pédagogiques et sa disponibilité ont fait de lui un professionnel respecté et apprécié. Un de ses proches témoigne : « Quand j'étais avec Rado, il faisait le programme YLTP et je me souviens que sa promotion avait réfléchi à définir ce qu'était un leader. Je pense vraiment que Rado en était un et c'est aussi pour cela que sa mort est si triste pour un très grand nombre de personnes ».

Rado était un meneur avec de nombreuses initiatives. À son décès, ses proches et amis ont réalisé que beaucoup d'entre eux avaient des projets en suspens avec lui. Parmi ses grands projets figurait son intention de fonder une nouvelle famille avec sa compagne enceinte de quatre mois, avec qui il vivait depuis plus d'un an.

Bien qu'il ait été marié et père d'un enfant, désormais orphelin de père, son divorce avait été prononcé en 2019 et confirmé par la Cour d'appel en 2021, d'après ses dires. « Je compte me remarier cette année. Je t'enverrai l'invitation le moment venu », nous avait-il confié en février 2024. Malheureusement, ce projet ne se réalisera jamais.

Héritage durable

Rado était également passionné par la musique. Il aimait chanter dans les karaokés et sortir de temps en temps avec ses amis. Il avait une passion pour les motos, préférant les grosses cylindrées, ainsi que pour les voitures de grande marque qu'il qualifiait de « Légendes ». Rado Ratobisaona Andriamahenintsoa laisse derrière lui un héritage durable par ses contributions académiques, économiques et sociales.

Sa vision, son engagement et ses nombreuses réalisations continueront d'inspirer ceux qui ont eu la chance de le connaître et de travailler avec lui. Des zones d'ombre persistent encore sur la cause de sa mort, car l'enquête n'est pas encore bouclée.

Adieu, Rado, ton esprit et ta passion continueront de vivre à travers les nombreux projets et initiatives que tu as lancés.