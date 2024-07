Madagascar: Vacances scolaires - Les jeunes parents actifs dans la tourmente

La garde des enfants devient problématique depuis le début des vacances scolaires pour les jeunes parents actifs qui n'ont aucune aide domestique pour occuper les enfants en bas-âge durant les heures de travail.

Environ huit semaines de vacances scolaires durant lesquelles les jeunes parents actifs doivent s'organiser pour assurer la garde de leurs progénitures et les occuper durant les heures de travail. Seulement, les offres ne sont pas légion dans les principales zones urbaines, incluant la capitale, pour accueillir les enfants en bas-âge pour la journée ou une partie de la journée.

Les centres aérés étant quasiment inexistants, les lieux d'accueil et autres ateliers de vacances ne sont pas encore suffisamment répandus pour satisfaire les besoins. Les pionniers en la matière accueillent depuis quelques années des enfants de 3 à 15 ans pour des ateliers d'art plastique, musique, cuisine et pâtisserie, ou encore langues étrangères et autres découvertes en tous genres.

Compter environ 60 000 ariary à 100 000 ariary par enfant pour une dizaine de jours d'atelier vacances, déjeuner inclus. Toutefois, le reste des vacances, le problème de garde des enfants en bas-âge demeure.

Grands-parents

A défaut d'atelier de vacances et autres occupations hors du domicile familial, les formules les plus répandues chez les ménages tananariviens consistent à recourir aux services des grands-parents ou d'autres proches dont les emplois du temps sont plus souples.

Mieux, les envoyer chez leurs grands-parents pendant quelques temps où ils ne manquent pas d'être particulièrement gâtés.

« ll n'y a rien de mieux que les grands-mères et grands-pères pour confier les enfants durant les heures de travail des parents, à condition qu'ils soient en bonne santé et physiquement en mesure de s'occuper de leurs petits-enfants. D'un autre côté, le lien familial est certes rassurant, mais confier les enfants à professionnels pour des activités spécifiques, est également une bonne chose », explique un conseiller pédagogique en préscolaire.

Il reste encore environ six semaines avant la prochaine rentrée. Autant de temps pour occuper, en dehors des vacances, avec les parents ou la famille.