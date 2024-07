Sénégal: Sommet des jeux olympiques du développement durable - Diomaye en croisade contre le racisme, la discrimination et la xénophobie

Devant un parterre de Chefs d'État, notamment le Président de la République française, Emmanuel Macron, de gouvernement et autres autorités du monde sportif (Thomas Bach, président CIO), le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est monté au créneau pour dénoncer le racisme, la discrimination et la xénophobie.

«Je saisis l'occasion pour attirer l'attention de notre Sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes », a déclaré le Chef de l'Etat sénégalais.

Qui ajoute, « Face au racisme et à la discrimination raciale, nous devons rester debout et intransigeants. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les valeurs cardinales de l'Olympisme et célébrer ensemble sa magnifique devise : Citius, Altius, Fortius ! »

«L'idéal olympique est aujourd'hui mis à rude épreuve »

Par ailleurs, le Président Faye a rappelé que le « sport n'est pas que compétition ». « Il est aussi une humanité qui rassemble les peuples, au-delà de leurs frontières et de leurs différences. C'est tout le sens de la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique ».

Cependant, s'est-il empressé de souligner, « force est de constater que l'idéal olympique est aujourd'hui mis à rude épreuve par la tragédie de la guerre, de la violence sous toutes ses formes et des inégalités sans cesse croissantes au sein et entre les nations ».