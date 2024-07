Angola: FILDA 2024 - Le lancement du 'Número Único' de l'Unitel marque le troisième jour de l'événement

Luanda — Le lancement du "Número Único" de l'Unitel, destiné à faciliter la communication entre les entreprises à travers un centre de distribution d'appels, a été l'un des principaux moments forts de la troisième journée de la 39ème édition de FILDA 2024.

Il s'agit d'une solution destinée aux petites et moyennes entreprises, permettant la création d'un centre de distribution téléphonique (PBX - en anglais), avec moins de coûts et de moyens techniques, selon l'opérateur de téléphonie mobile angolais. Selon Unitel, lorsque le client appelle une entreprise, le numéro transférera l'appel vers d'autres personnes indiquées dans le centre de distribution de l'institution. Le nouveau produit a deux paquets, notamment Premium, avec la possibilité d'inclure jusqu'à cinq terminaux téléphoniques, et Business (20 numéros).

Un autre moment fort de la plus grande bourse d'affaires d'Angola a été la visite de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, au siège de la FILDA, pour voir des produits et services exposés. A l'occasion, la gouvernante a considéré la foire comme un symbole de la croissance économique du pays et une importante plateforme pour promouvoir le développement des affaires en Angola.

Au troisième jour de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), qui se déroule du 23 au 28 de ce mois, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE), a également été marqué par la présentation d'une ligne d'assemblage de générateurs dans le pays, initiative de la société Wiflux Commerce et Industrie. Comme l'a expliqué le directeur de l'entreprise, de droit angolais, Ali Chraim, la ligne dispose des conditions nécessaires pour répondre aux défis du marché national, où elle fournit déjà des services liés à une ligne de pièces de générateurs et d'huile.

Il convient également de noter la tenue de la 15ème réunion des hommes d'affaires pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains de langue portugaise (PALOP), en vue de renforcer les partenariats d'affaires. A l'occasion, la secrétaire d'État au Commerce et Services, Augusta Fortes, a assuré que le secteur travaillait pour faire de la Chine l'un des plus grands importateurs de produits non pétroliers en provenance d'Angola.

Outre les produits agricoles, des biens comme des meubles, des boissons, des matériaux artisanaux, des machines agricoles et des services technologiques sont également exposés au salon. Outre les exposants nationaux, l'événement compte sur la participation du Portugal, le pays avec la plus grande représentation étrangère (plus de 100 participants), du Brésil, de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, de l'Indonésie, du Canada, de l'Allemagne et de l'Espagne.

La FILDA, qui compte plus de 1 350 exposants par rapport à l'édition précédente, est la plus grande vitrine nationale de promotion, de promotion des entreprises et de l'emploi. En fait, le caractère international de l'événement a également un impact sur la promotion de la diversification économique. La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés.