Angola: Le Premier ministre portugais encourage les investissements angolais dans son pays

Benguela (Angola) — Le Premier ministre portugais, Luís Monténégro, a assuré jeudi, à Benguela, que le Portugal avait des « portes ouvertes » aux investissements des entreprises angolaises intéressées à se développer au-delà des frontières.

Le dirigeant portugais s'exprimait devant la presse, au cours de son dernier jour de visite en Angola, à l'invitation du président de la République, João Lourenço, marqué par la signature de 12 instruments juridiques qui renforceront la coopération entre les deux pays. Sans être clair, il a déclaré que la proposition de baisse de l'impôt sur le revenu des sociétés (IRC) constitue une incitation fiscale pour attirer les investissements étrangers au Portugal.

Selon l'ANGOP, il s'agit d'une proposition du gouvernement portugais qui prévoit une réduction de l'IRC de 21% actuellement à 15% en trois ans. Le Chef du Gouvernement portugais a souligné qu'une réduction de l'IRC pourrait être « plus séduisante », afin que les entreprises, y compris angolaises, qui souhaitent investir dans d'autres zones géographiques puissent également sentir qu'il y a une « porte ouverte » au Portugal.

En outre, il a précisé que cet avantage fiscal comprend la simplification des procédures, le soutien « sans équivoque » à l'embauche de ressources humaines et à l'agrément des entreprises.

%

Confiance dans les entreprises

Il a admis qu'en Angola, certaines entreprises ont des difficultés à embaucher du personnel, à avoir des besoins de financement et de flux de capitaux, rappelant que les autorités publiques doivent collaborer pour garantir un environnement d'affaires plus « favorable aux investissements ». Cependant, Luís Monténégro a déclaré qu'il croyait fermement dans la capacité des entreprises et dans les atouts qu'elles peuvent apporter à des pays comme l'Angola.

Il a donc lancé le défi de créer de la confiance et de l'espoir dans l'interaction entre le Portugal et l'Angola, qu'il considère comme "deux alliés". Aux investisseurs angolais, il a réitéré l'appel selon lequel le Portugal "est ouvert" et disponible pour fournir un cadre fiscal compétitif, un soutien administratif, une simplification administrative et l'élimination des charges bureaucratiques sur la création d'entreprises.

Le Premier ministre a évoqué l'expression « gagnant-gagnant », très courante dans l'argot économique, pour souligner que cette coopération profite à la fois au Portugal et à l'Angola, en aidant les entreprises à créer de la richesse et à offrir de meilleurs salaires. En ce sens, il a prévenu que si ces conditions ne sont pas garanties, les investissements iront ailleurs, où les conditions sont en fait plus attractives.

Tirer parti d'une économie, a-t-il expliqué, nécessite de nombreuses conditions telles qu'une bonne qualification des ressources humaines, une capacité productive, technique et technologique, l'innovation et la recherche. "Si nous perdons le train de la compétitivité, notamment fiscale, nous condamnons le pays à avoir moins d'investissements, à créer moins de richesses, à être plus pauvre et aurons plus de difficulté à retenir son jeune personnel", a-t-il affirmé.

Compétitivité

Le dirigeant souhaite que le Portugal soit plus compétitif, en donnant au tissu économique les conditions pour avoir encore plus de capacité à produire, innover, entreprendre et retenir davantage de ressources humaines, en les rémunérant bien. "Si nous voulons croire que tout va bien, que l'attractivité fiscale des entreprises profite aux propriétaires, nous ne rendons pas service", a-t-il prévenu, soulignant que ceux qui sont lésés sont les travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire les gens qui veulent transformer les connaissances acquises en capacité productive.

Interrogé sur les difficultés rencontrées par certains hommes d'affaires portugais en Angola, il a répondu qu'il était conscient que tout n'est pas facile et que le terrain comporte beaucoup de rochers, il est donc nécessaire de collaborer, et les autorités publiques travaillent pour cet objectif. Il a donc soutenu qu'il est nécessaire de générer de bons canaux de mobilité entre les ressources humaines et aussi le capital, en faisant clairement référence aux lignes de crédit pour faciliter les activités des entreprises.

La ligne de crédit Portugal - Angola est cruciale pour garantir la poursuite et la mise en oeuvre des investissements publics, de la part du gouvernement portugais, et stimuler l'activité économique angolaise. De même, le chef de l'exécutif portugais a dit qu'il existe une ligne de soutien aux entreprises, évaluée à trois mille six cents millions d'euros, dans le cadre de l'Union européenne, avec deux mille cinq cents millions d'euros destinés à l'internationalisation des petites et moyennes entreprises portugaises.

Ce montant comprend également 700 millions d'euros pour soutenir l'innovation, la recherche et la science, si essentielles pour promouvoir l'internationalisation des entreprises portugaises, comme l'a mentionné Luís Monténégro.