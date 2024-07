Angola: Les étudiants de l'ISAF remportent le 17e concours international de gestion d'entreprise

Luanda — Un groupe d'étudiants de l'Institut Supérieur d'Administration et Finances (ISAF) a remporté jeudi, à Luanda, la 17ème édition du "Global Management Challenge" (GMC) Angola, un concours international de gestion d'entreprises.

Le « Global Management Challenge » est un concours international de stratégie et de management créé il y a plus de 40 ans au Portugal, qui a connu une croissance exponentielle et se déroule actuellement dans plus de 30 pays.

Le concours vise à offrir une expérience pratique dans un environnement d'affaires, à favoriser l'esprit de compétition et la capacité stratégique, en plus de promouvoir l'interaction entre les étudiants, les universités et les entreprises.

L'équipe gagnante de l'édition de cette année a reçu comme prix un chèque de quatre millions 895 mille kwanzas, pour investir dans la formation en anglais des cinq membres du groupe, à la London English School.

Les gagnants ont également été récompensés par un million de kwanzas, cinq machines à café Delta Q et un voyage pour cinq membres du groupe qui participeront à la finale internationale, qui aura lieu l'année prochaine, en Inde.

Les cinq finalistes ont reçu 750 000 kwanzas et cinq ordinateurs portables, tandis que l'équipe classée troisième a reçu un trophée, des médailles, des certificats et un prix monétaire de 500 000 kwanzas.

La présidente du jury du GMC Angola, Naiole Cohen, a déclaré, lors de la cérémonie de remise des prix, que l'objectif du concours est de développer les compétences de gestion et de leadership, ainsi que d'offrir une expérience pratique dans un environnement d'affaires.

Elle a souligné que l'accent est mis sur la promotion de l'esprit de compétition et de la capacité stratégique à promouvoir l'interaction entre les étudiants, les universités et les entreprises en reconnaissant les talents émergents en matière de gestion.

A son tour, la secrétaire d'État à l'Administration publique, Amélia Varela, a estimé que l'événement permet de dynamiser les entreprises, pour assurer l'économie nationale.

S'exprimant au nom de l'équipe gagnante, Lourenzo Ferreira a déclaré que c'était la deuxième fois qu'ils participaient à l'événement, et a indiqué que pendant le concours, le groupe gérait une entreprise virtuelle dans les domaines de la finance, de la gestion, du marketing et du recrutement.

93 équipes ont participé au concours, correspondant à 460 étudiants de diverses institutions publiques et privées du pays, dont l'Université catholique, l'Université méthodiste, l'Université José Eduardo dos Santos et l'Université de Luanda, l'Institut Supérieur Polytechnique Jean Piaget de Benguela et l'École Polytechnique des Technologies et des Sciences, ainsi que l'Académie BAI.