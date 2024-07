Angola: FILDA 2024 - Le groupe Omatapalo présente des actions de durabilité environnementale

Luanda — La diversité des activités liées à la responsabilité sociale et à la durabilité environnementale sont parmi les principales actions de 14 filiales du groupe Omatapalo, qui participe à la 39ème édition de la FILDA 2024, qui a débuté mardi dernier.

Parmi les entreprises présentes au salon se distinguent Omatapalo - Engenharia e Construção, Enerline, Metalosul, Emadel Carpintaria, Emadel Lar, Drill Go et Siema, qui ont apporté à l'exposition un portefeuille unique et diversifié 100% angolais, y compris la composante culturelle, avec un accent sur l'Orchestre Kapossoca.

D'ailleurs, Yara Custódio, porte-parole du groupe Omatapalo, a déclaré que l'entreprise est fière de participer une fois de plus à la plus grande bourse d'affaires du pays, avec une représentation « aussi solide et diversifiée ».

"Chaque jour du salon, le groupe présente deux ou plusieurs entreprises, qui exposent leurs projets et services, ce qui reflète la croissance continue du groupe d'entreprises", a-t-elle souligné.

Selon la porte-parole, la présence du groupe d'entreprises à la foire représente une excellente opportunité pour créer et développer des relations avec des clients, partenaires et investisseurs potentiels, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique et durable de l'Angola.

La troisième journée de la FILDA, dédiée à l'opérateur de téléphonie mobile Unitel, a été marquée par une visite guidée de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, qui a interagi avec les exposants et s'est montrée satisfaite du potentiel agroalimentaire évident à la foire.

Un autre moment fort qui a également marqué cette journée a été la tenue de la 15ème réunion des hommes d'affaires pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains de langue portugaise (PALOP), visant à renforcer la coopération commerciale.

Outre les produits agricoles, des biens comme des meubles, des boissons, des matériaux artisanaux, des machines agricoles et des services technologiques sont également exposés au salon.

Outre les exposants nationaux, l'événement compte sur la participation du Portugal, le pays avec la plus grande représentation étrangère (plus de 100 participants), du Brésil, de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, de l'Indonésie, du Canada, de l'Allemagne et de l'Espagne.

L'événement, qui compte plus de 1 350 exposants, constitue la plus grande vitrine nationale de promotion, de promotion des affaires et de l'emploi. En fait, le caractère international de la FILDA a également un impact sur la promotion de la diversification de l'économie.

La 39ème édition de la FILDA se déroule du 23 au 28 de ce mois sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés. Sa réalisation dans la Zone Économique Spéciale représente une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.