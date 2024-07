Angola: La présidente de l'AN parmi les auteurs du 'S&ER Caderno de Artigos e Reflexões'

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cequeira, fait partie des auteurs du projet "S&ER Caderno de Artigos e Reflexões" (S&ER Carnet d'articles et de réflexions), lancé jeudi, à Luanda, par la maison d'édition Wehre Angola.

La liste des auteurs qui ont publié dans le numéro inaugural comprend Aguinaldo Cristóvão, Carla Serrão, Cremildo Paca, Edna Filipe et Pedro Filipe, Filipe Adolfo, Gilberto Luther, Helena Prata Ferreira, Job de Sá e Vasconcelos, José Octávio Serra Van-dúnem et Teophile Kodjo, Nilza Lima et Paulo de Carvalho, avec des articles et des conférences.

S'adressant à la presse, Carolina Cequeira a déclaré que son texte avait une approche qui vise à inspirer les jeunes et les femmes sur les questions qui les affligent du point de vue juridique, sociologique et familial.

« C'est pourquoi j'ai trouvé le temps d'écrire sur une question liée au levier pour que l'autonomisation des femmes ne consiste pas seulement à occuper des postes de décision, mais qu'elle soit reconnues dans la société, respectée, digne et pour la nécessité de l'existence de lois qui protègent, promeuvent et gèrent pour encadrer les volontés, les aspirations et les droits des femmes dans le contexte des politiques nationales", a-t-elle renforcé.

Selon elle, la question des hommes et des femmes ne peut être stigmatisée et placée dans un prisme. « Les femmes doivent avoir le courage de parler de nos problèmes, ceux qui affectent la majorité des populations au niveau régional et mondial », a-t-elle indiqué.

Pour la présidente du Parlement angolais, les femmes connaissent les impacts, les impasses et les dommages causés par les inégalités sociales, du point de vue de la sécurité mondiale et civique. « Les femmes doivent être unies, audacieuses et courageuses », a-t-elle conclu.

Job de Sá e Vasconcelos, également l'un des auteurs qui a parlé de la complexité du secteur pétrolier national, a dit qu'il avait fait une incursion dans la législation actuelle du secteur, principalement la loi mère, qui date de plus de 20 ans, les yeux fixés dans une perspective de modifier certains facteurs importants pour le secteur.

Le thème de la jurisprudence constitutionnelle concernant l'adoption d'instruments juridiques internationaux a été confié au professeur universitaire Carlos Teixeira, qui a abordé l'influence que les instruments juridiques internationaux, auxquels l'Angola est partie, devraient avoir sur le développement social, économique et sur le système juridique en soi du pays.

Le coordinateur éditorial du projet, Gilberto Luther, qui a présenté le livre, a informé que la revue inaugurale contient 21 textes à caractère multidisciplinaire. « Nous avons donné à chacun des auteurs la liberté de choisir son thème et son domaine en fonction de ses préférences ou de ses atouts », a-t-il expliqué. Il a informé que les textes couvrent des domaines tels que la sociologie, les sciences politiques, le droit, l'économie, la médecine, la philosophie, entre autres.

L'ouvrage compte 344 pages et quelques textes à l'origine en anglais, contient des commentaires et des critiques dans la deuxième partie et font partie des auteurs Adebayo Vunge, Carlos Teixeira, Fátima Pires, Gilberto Luther, Ildebrando Pinto, Isabel Maiato, Jeremias Agostinho, M. Neto da Costa (comme invité) et Vera Daves de Sousa.