Angola: FILDA 2024 - Des entreprises signent un accord pour faciliter l'accès au crédit

Luanda — Un protocole d'accord pour faciliter l'accès au crédit des personnes à revenus moyens et faibles, pour l'achat de divers matériaux, a été signé jeudi, au troisième jour de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), entre les sociétés ICC Angola et Pay4all.

L'accord, signé par l'administrateur d'ICC Angola, Ahmad El Kara, et le président du commission exécutive de Pay4all, Nuno Veiga, permettra l'accès au crédit uniquement aux clients qui utilisent le service « Ékwanza » pendant au moins trois mois et effectuent des achats dans les magasins de ces entreprises.

Se confiant à l'ANGOP, concernant ce partenariat, Nuno Veiga a expliqué que le montant disponible en crédit varie en fonction du volume des transactions réalisées par le client d'Ékwanza, avec un délai de paiement de deux mois, dans un premier temps, à compter de la date à laquelle le premier paiement est effectué.

À son tour, le responsable des affaires d'ICC Angola, Glaudêncio Gameiro, a dit que, compte tenu du scénario économique du pays, caractérisé par le faible pouvoir d'achat des familles, le partenariat est une véritable solution, car les clients pourront payer les produits en versements.

Parallèlement à la signature de ce mémorandum, la troisième journée de la FILDA, consacrée à l'opérateur de téléphonie mobile Unitel, a été marquée par une visite guidée de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, qui a interagi avec les exposants et exprimé sa satisfaction quant au potentiel agro-alimentaire exposé à la foire.

%

Un autre moment fort qui a également marqué cette journée a été la tenue de la 15ème réunion des hommes d'affaires pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains de langue portugaise (PALOP), visant à renforcer la coopération commerciale.

Outre les produits agricoles, des biens comme des meubles, des boissons, des matériaux artisanaux, des machines agricoles et des services technologiques sont également exposés au salon.

Outre les exposants nationaux, l'événement compte également la participation du Portugal, le pays avec la plus grande représentation étrangère (plus de 100 participants), du Brésil, de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, de l'Indonésie, du Canada, de l'Allemagne et de l'Espagne.

La plus grande bourse d'affaires, qui compte plus de 1 350 exposants de l'édition précédente, est la plus grande vitrine de la promotion nationale, de la conduite des affaires et de la promotion de l'emploi. En fait, le caractère international de la FILDA a également un impact sur la promotion de la diversification de l'économie.

La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés.