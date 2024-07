Angola: Luís Monténégro souligne l'investissement portugais dans le corridor de Lobito

Benguela (Angola) — Le Premier ministre du Portugal, Luís Monténégro, a souligné jeudi la participation "remarquable" de la classe d'affaires portugaise au processus de revitalisation du projet logistique du Corridor de Lobito, en vue d'obtenir des bénéfices réciproques.

Luís Monténégro s'adressait aux journalistes, à Benguela, le troisième et dernier jour de sa visite officielle en Angola, affirmant que le Corridor de Lobito est un projet logistique fondamental dans cette région, avec des investissements portugais.

L'enjeu est la société portugaise Mota-Engil (49,5%), qui fait partie, comme Trafigura de Suisse (49,5%) et Vecturis SA de Belgique (1%), du consortium international Lobito Atlantic Railway (LAR), qui gérera, exploitera et entretiendra la ligne ferroviaire du Corridor de Lobito pendant une période de 30 ans.

En outre, LAR exploite également le terminal minier du Port de Lobito, intégré à la ligne ferroviaire, dans le cadre du projet de corridor, qui vise à atteindre une capacité d'exportation et d'importation d'un million de tonnes au cours des cinq prochaines années.

Pour rendre ce corridor opérationnel et rentable à l'avenir, le consortium doit investir 500 millions de dollars en Angola et environ 100 millions de dollars en République démocratique du Congo (RDC), principalement dans les infrastructures et le matériel roulant, comme les wagons et les locomotives.

Le Chef du Gouvernement portugais a reconnu qu'il s'agit d'un grand concessionnaire de transport ferroviaire qui a une société phare dans son exploitation, à savoir la société portugaise Mota-Engil, avec également un grand investissements en Angola.

"Cela a un impact absolument extraordinaire et, d'ailleurs, cela implique également la participation portugaise dans sa propre histoire", a-t-il dit, défendant l'approfondissement constant des relations économiques entre le Portugal et l'Angola.

Mais c'est dans la coopération bilatérale que le Premier ministre portugais voit la bonne voie pour que les entreprises portugaises et angolaises collaborent et rendent les économies des deux pays plus productives, générant plus d'emplois et d'opportunités.

Il insiste donc sur la nécessité de profiter de plusieurs autres opportunités dans le corridor de Lobito, qui, à son avis, ne se limitent pas à la seule opération logistique qui part vers le port de Lobito.

En pratique, il a dit qu'il fallait également essayer de dynamiser d'autres régions du pays, à travers le Corridor de Lobito et, de cette manière, créer de nombreux emplois et de nombreuses opportunités, tant pour les Angolais que pour les Portugais.

"J'ai eu l'occasion de faire siffler la locomotive (du chemin de fer de Benguela) et de pouvoir prouver que l'internationalisation de nos entreprises est une locomotive pour notre économie", a-t-il déclaré.

Le gouvernant souhaite que les entreprises portugaises investissent dans une économie comme celle de l'Angola, où elles pourront apporter leur contribution, que ce soit dans le domaine de la production, des services ou des concessions, comme c'est le cas avec le corridor ferroviaire de Lobito, apportant le développement aux deux pays.

Énergie renouvelable

Un autre exemple de la capacité du monde des affaires portugais à contribuer au développement de l'Angola réside, selon Luís Monténégro, dans la plus grande centrale solaire du pays et d'Afrique subsaharienne, construite par l'entreprise portugaise MCA, à Biópio, province de Benguela.

Compte tenu de l'ampleur de cette infrastructure, avec une capacité de production de 188 mégawatts et déjà répliquée dans d'autres provinces de l'Angola, le Premier ministre a souligné qu'il s'agit d'une démonstration de la capacité d'internationalisation des entreprises portugaises.

Il a également souligné le partage du « savoir-maintenant », au point que les entreprises portugaises créent les conditions pour se développer et contribuer également au progrès économique et social des pays.

"Nous parlons d'un investissement dans le domaine des énergies renouvelables, qui est l'un des domaines où nous sommes les plus compétitifs, du point de vue de l'ingénierie, de la technologie, des travaux physiques et de la maintenance", a-t-il assuré.

Approfondissement des relations

Pour Luís Monténégro, la visite a permis de le rendre encore plus conscient des nombreuses opportunités que les deux pays, peuples et gouvernements peuvent partager pour approfondir leurs relations aux niveaux les plus variés, notamment culturel, éducatif, de formation et de partage de connaissances.

A cela, a-t-il dit, s'ajoute le partage d'actions et d'interventions sur les scènes et dans les organisations internationales et, plus tard, dans l'économie, que le Premier ministre portugais a considéré comme essentiel pour apporter le bien-être aux gens, qu'ils soient angolais ou portugais vivant en Angola et vice-versa.

L'approfondissement de cette relation a encore un long chemin à parcourir et des années d'affirmation, le Premier ministre garantissant l'engagement total du Portugal à profiter de toutes les opportunités, en collaborant et en coopérant avec les autorités angolaises.

À Benguela, avec un agenda axé sur la coopération économique, le chef du gouvernement du Portugal a également visité le terminal minier de Lobito, la gare ferroviaire de Benguela et le Port de Lobito. Actuellement, la communauté portugaise est estimée à plus de 110 mille citoyens travaillant en Angola.