Sénégal: Fournir aux médias des connaissances et données sur le genre est un 'impératif' (officielle)

Dakar — Astou Diouf Guèye, directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille et des Solidarités, a souligné jeudi "l'impératif" de fournir aux médias les connaissances nécessaires en matière de genre, et l'utilité des données dans le traitement des questions y afférentes.

"Nous sommes conscients que les médias jouent un rôle essentiel dans la formation des opinions publiques et dans la diffusion des informations. Ils ont le pouvoir de façonner les perceptions, d'influencer les politiques", a-t-elle déclaré.

Elle prenait part à un atelier de renforcement des capacités des membres de l'Association des professionnels de l'information sur le genre (APIG). La rencontre était axée sur l'utilisation des statistiques genre dans la production d'articles d'actualité et autres activités médiatiques.

"Cette formation entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du Projet +Les femmes comptent+ (PLFC), qui se mesure dans la production de données statistiques sensibles au genre depuis l'aménagement d'une composante genre dans la Stratégie nationale de développement social (SNDS) III et IV", a-t-elle expliqué.

Elle considère que "les statistiques sont le reflet de la réalité vécue par les femmes et les hommes dans notre société". Elle en déduit qu"'elles révèlent des inégalités ou disparités souvent invisibles et nous permettent de mesurer les progrès réalisés ainsi que les défis qui restent à relever".

"En tant que professionnels de médias, vous avez la responsabilité de rendre ces chiffres accessibles et compréhensibles au grand public", a-t-elle lancé à l'endroit des journalistes membres de l'APIG.

Selon elle, l'apport du projet "Les femmes comptent" n'est plus à démontrer.

La présidente de l'Association des professionnels de l'information sur le genre (APIG), Adama Diouf Ly, a pour sa part rappelé le rôle "crucial" des médias en tant que vecteurs d'informations.

"En tant que journalistes, en prenant en compte la thématique genre dans nos productions, nous ne faisons que participer à la marche d'une société juste et équitable, où les préoccupations de toutes les couches de la population sont prises en compte, hommes et femmes, garçons et filles", a défendu Mme Ly.

Elle a souligné l'intérêt de "mieux cerner les contours" de ce concept transversal en lien avec tous les secteurs de la vie.