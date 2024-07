Sénégal: Compétitions interclubs CAF - Une subvention de 60 millions pour les équipes qualifiées

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a remis, jeudi, une subvention d'un montant de 60 millions de francs CFA à Teungueth FC, à l'ASC Jaraaf et aux Aigles de la Médina.

Les équipes bénéficiaires doivent participer aux tours préliminaires des compétitions interclubs masculine et féminine 2024-2025 de la Confédération africaine de football (CAF).

Les subventions ont été remises aux clubs par le président de la FSF, Augustin Senghor, lors d'une cérémonie tenue au siège de la fédération.

"Nous avons décidé de donner des subventions aux clubs qualifiés à la Ligue des champions et à la Coupe des confédérations de la CAF, mais aussi de les augmenter cette année de cinq millions. Les deux équipes masculines, Teungueth FC et Jaraaf, recevront chacune 25 millions et les Aigles de la Médina 10 millions", a expliqué M. Senghor.

Teungueth FC et l'ASC Jaraaf représenteront respectivement le Sénégal à la Ligue des champions et à la Coupe de la Confédération masculine de la CAF.

Les Aigles de la Médina participeront aux phases éliminatoires de la quatrième édition de la Ligue des champions féminine de la CAF.

"Ce n'est qu'un début, nous leur souhaitons d'aller le plus loin possible pour passer le cap des préliminaires. Nous serons prêts à faire un geste plus important. Ces équipes représentent le Sénégal au même titre que nos équipes nationales. Nous nous devons de les appuyer, en notre nom et celui de l'Etat du Sénégal", a-t-il soutenu.

Le président de la Fédération sénégalaise de football a assuré que les autres dispositions concernant les titres de transport seront soumises au ministère des Sports, afin de voir dans quelle mesure accompagner ces équipes.

"Nous commençons toujours ces tours préliminaires à la fin de nos championnats, d'où la nécessité pour nos clubs de se préparer davantage. Notre objectif, c'est que les Aigles puissent franchir un pas que d'autres n'ont pas pu franchir en se qualifiant aux phases finales de la League des champions féminines ",a-t-il précisé.

Teungueth FC et l'ASC Jaraaf seront opposés respectivement au Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire) et à l'équipe des East End Lion (Sierra Leone), à l'occasion des premiers tours des préliminaires de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la CAF.

Ils joueront les phases aller et retour entre le 13 et le 25 août.

Al Ahly (Égypte), club le plus titré en Ligue africaine des champions avec 12 titres, est le vainqueur de la dernière édition de cette compétition.

Le Zamalek, autre club égyptien, est le tenant du titre de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Les Aigles de la Médina affronteront, tour à tour, le Red Scorpion Women Football Club (Gambie), l'AS Mande (Mali), le Mogbwemo Queens FC (Sierra Leone) et les Determine Girls (Liberia), lors d'un tournoi prévu en Sierra Leon du 1er au 11 août.

L'équipe malienne est la tenante du titre de la Ligue des champions de la CAF.