Cote d'Ivoire: École de la deuxième chance- 169 jeunes formés aux métiers du bâtiment reçoivent leur certificat

169 jeunes apprentis dont 29 filles, ont reçu leur Certificat de qualification professionnelle (CQP) aux métiers du bâtiment et travaux publics (Btp) après neuf mois de formation. Ce, dans le cadre du Programme « l'Ecole de la deuxième chance » déployé par le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage. Rapportent des sources officielles ivoiriennes dont le Cicg

La cérémonie de remise de certificats à ces apprentis composés de 39 maçons, 17 menuisiers/coffreurs, 18 ferrailleurs, 21 ferronniers, 22 carreleurs, 38 peintres et 14 staffeurs/plaquistes, s’est tenue, le jeudi 25 juillet 2024 à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire.

C’était en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, du président du groupe Kaydan partenaire du projet, Alain Kouadio, et de son directeur général, Stéphane Affro.

Selon ce confrère, le ministre N’Guessan Koffi a félicité et exhorté « ces apprentis à observer cet esprit de sacrifice et d’abnégation dans la vie et à être des modèles inspirants pour les nombreux jeunes dont la situation est encore précaire malheureusement ».

Il a assuré que le gouvernement continuera et renforcera ses actions en faveur des jeunes, à travers le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv).Il a rappelé que selon les termes de cette convention de partenariat signée le 4 mai 2023 entre cette entreprise et son ministère, 600 jeunes devront être formés par apprentissage sur une période de trois années.