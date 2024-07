Afrique: JO Paris 2024 – Une cérémonie d'ouverture inédite attendue sur le long de la Seine

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 débute ce 26 juillet au cœur de la ville à partir de 17h30. Avec le slogan « Ouvrons Grand les Jeux », cette 33éme édition est un rendez-vous sportif et festif qui réunit plus de 10 000 athlètes, 32 sports olympiques avec 4 autres sports additionnels que sont le breaking, l'escalade, le skateboard et le surf, 752 sessions sportives, plus de 200 délégations olympiques et enfin l'équipe olympique des Réfugiés.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, 110 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus, parmi lesquels une douzaine de Chefs d'Etat africains. Plusieurs d'entre eux sont déjà sur place, car ils ont assisté hier, Jeudi 25 juillet au premier sommet du sport pour le développement durable en pré-ouverture des Jeux de Paris 2024.

Ce sommet vise à mobiliser le monde du sport pour œuvrer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment en matière d'éducation et d'emploi, de santé et de nutrition, d'égalité et d'inclusion, ainsi que d'investissements solidaires et durables.

L'édition de cette année est particulièrement historique, parce que ce sera la première cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à se dérouler en dehors d'un stade, 100 ans après le retour des Jeux Olympiques d'été en France. Elle se déroulera sur des bateaux, le long de la Seine, en passant devant les monuments et sites parisiens les plus emblématiques.

Une occasion parfaite pour consolider les rapports humains à travers le sport qui joue un rôle de régulateur et de fédérateur. C'est dans ce contexte que le Président de la République du Sénégal SEM Bassirou Diomaye Faye a déclaré à la cérémonie de clôture du sommet qu'il faut « rester debout et intransigeant », et plaide pour un ordre mondial plus juste autour des valeurs du sport.