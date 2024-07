Ethiopie: L'École supérieure de guerre renforce les forces de défense dans l'intérêt géopolitique de l'Éthiopie sur la mer Rouge et le golfe d'Aden

Addis Ababa — L'École de guerre de défense d'Éthiopie donne aux chefs militaires les moyens de connaître les intérêts géopolitiques du pays dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, a déclaré à l'ENA le commandant en chef de l'École de guerre de défense, le général de brigade Bulti Tadesse.

L'Éthiopie, dont la population devrait atteindre 150 millions d'habitants d'ici 2030, occupe une position géopolitique unique dans la Corne de l'Afrique et joue un rôle essentiel dans la politique de la mer Rouge, qui est ancrée dans des dimensions historiques et stratégiques, des impératifs économiques, des considérations de stabilité régionale et l'importance du paysage géopolitique de la région.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le commandant en chef de l'École de guerre de défense, le général de brigade Bulti Tadesse, a déclaré que la politique de la mer Rouge et du golfe d'Aden est une question régionale très importante qui affecte directement et indirectement l'intérêt national de l'Éthiopie.

C'est pourquoi l'école de guerre a organisé de nombreux ateliers et symposiums ainsi que des cours de longue et de courte durée pour les chefs militaires sur les intérêts géopolitiques de l'Éthiopie dans la mer Rouge et le golfe d'Aden.

En outre, l'école a formé et cultivé des chefs militaires stratégiques ayant une connaissance de la géopolitique de la région, a-t-il ajouté.

Le commandant en chef de l'école a expliqué que la connaissance de la géopolitique de la région permet aux chefs militaires de comprendre ce qui se passe dans la région et comment maintenir et garantir l'intérêt national de l'Éthiopie dans toutes les dimensions de la sécurité nationale.

"Il y a une grande politique de sécurité ici et là, en particulier dans la Corne de l'Afrique", a déclaré le général de brigade Bulti, ajoutant que l'école de guerre permettait aux membres des forces de défense de comprendre ce qui se passe en matière de sécurité, quels sont les intérêts de l'Éthiopie en matière de sécurité nationale et quels sont les principes suivis par le pays en matière de capacité de défense et de dimensions de la sécurité nationale.

L'école offre des programmes de maîtrise et de diplôme dans les domaines du leadership stratégique, de la sécurité nationale, du professionnalisme militaire, des relations internationales, de la politique étrangère et de la diplomatie, a-t-on appris.

Selon le général de brigade Bulti, l'école dispense également une formation en matière d'analyse des menaces internes et régionales, de résolution des conflits, de renseignement militaire et de géopolitique, parmi d'autres sujets clés liés à la défense.

En outre, l'école s'efforcera de renforcer les capacités des forces de défense du pays dans les domaines de la paix et de la sécurité, ainsi que de la géopolitique régionale.

Le Defense War College of Ethiopia est opérationnel depuis octobre 2019 en tant que première institution de recherche et d'études stratégiques de haut niveau en matière de sécurité en Éthiopie.