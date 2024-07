Tunisie: La bibliothèque de La Presse - Laissons-nous bercer par les mots - Comment, pour qui, et surtout... Pourquoi ?

La Presse a lancé, à partir du vendredi 14 juin 2024, la première série de sa Bibliothèque "Les Incontournables de la littérature mondiale". Le principe est simple : chaque vendredi, en achetant le journal, vous pouvez partir avec « un bonheur entre les mains. Un livre est offert avec le journal. Le premier, Salammbô de Flaubert, a été gratuit. Les autres chefs-d'oeuvre sont proposés à 19d900. Un prix très réduit certes, vu la qualité de l'édition et l'impression luxueuse.

La collection en est aujourd'hui à son quatrième opus.

A qui s'adresse cette offre ?

C'est une action qui ambitionne de faciliter l'accès du public aux grandes oeuvres du passé et du présent, dans un monde de plus en plus abandonné aux propagandes et aux sophistications numériques. Elle vise les moins jeunes, mais surtout les jeunes dont l'éducation ne doit pas cesser avec les derniers examens scolaires. Nous souhaitons apprendre aux générations qui grandissent, un écran entre les mains, qu'avoir un bon livre à lire pendant les vacances d'été est un plaisir incontournable.

On peut quand même se demander à quoi sert de lire des romans à l'ère des distractions digitales ?

Plonger dans les pages d'un livre nous garantit une échappatoire à l'effervescence de notre quotidien, aux algorithmes manipulateurs et à la symphonie mécanique de nos journées. Que ce soit de la fiction, une biographie ou un roman historique, les lectures d'été aident à se vider l'esprit et observer la vie en dehors de la bulle dans laquelle on s'est enfermé. Par l'esthétique, le divertissement, la réflexion, la découverte ou la confrontation d'idées, une bonne lecture réussit certes à nous faire oublier l'impact dramatique de notre mode de vie, d'où tout le bienfait de cette évasion.

Un tour du monde littéraire : déjà quatre escales !

Les joyaux littéraires proposés par La Bibliothèque de La Presse promettent de vous faire voyager dans des mondes fascinants, de pays en pays, vivre des péripéties captivantes et explorer l'essence même de l'aventure humaine. De la littérature classique aux romans contemporains, il y en a pour tous les goûts.

Pour notre première escale, nous avons jugé qu'il est impossible de parler de littérature française sans mentionner Gustave Flaubert qui a écrit Madame Bovary, L'éducaetion sentimentale, de vrais chefs-d'oeuvre. L'auteur est reconnu pour ses intrigues envoûtantes et ses personnages attachants. Pour Salammbô, il a choisi un cadre très particulier, qui n'est autre que le nôtre ! Carthage, Hamilcar Barca, la première guerre punique.. Ce roman nous offre une perspective unique sur le courage, la persévérance et l'amour face à une guerre sans merci. Au fil des pages, on part à l'aventure aux côtés des grands héros et on imagine des paysages de la Tunisie, quelques millénaires auparavant. Un livre qui instruit autant qu'il fascine.

Le deuxième titre, Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, nous a entrainés vers des terres bien plus lointaines, des contrées mystérieuses et un cadre déchaîné. Le village de Macondo, qui serait une réplique de sa Colombie natale. Et c'est là qu'on savoure toute la beauté de la fiction ou comment explorer des questions historiques et existentielles sans pour autant nous noyer dans un traité philosophique barbant. Sur un ton de bienveillance et d'humour, les personnages en papier qui peuplent Macondo et qui portent tous, ou presque, les mêmes noms nous font voir la vie différemment. Si Márquez est bien lauréat du prix Nobel de littérature en 1982, il est également le porte-parole de sa nation qui croule sous le chaos et la désillusion.

Pour rester avec les noms qui se sont taillé une place dans plusieurs palmarès un autre prix Nobel vous a été proposé : Naguib Mahfouz dont les romans ont inspiré plus d'un metteur en scène et sont devenus des films et des séries populaires.

Baptisé « le Zola du Nil », son style d'écriture renvoie aux grands noms de la littérature française qui passent tant de frissons et d'émotions dans les descriptions et les dialogues.

Le Voleur et les chiens met en vedette des personnages qui nous ressemblent et qui nous rappellent nos propres expériences. L'histoire tumultueuse de l'Egypte se dresse toujours en toile de fond. Encore un livre qui vous fera réfléchir sur les révolutions politiques, sur l'injustice sociale, sur l'empathie, sur votre souffrance et celle des autres. La fin risque de vous arracher quelques larmes. Après la lecture, vous pouvez bien le redécouvrir sur écran, en film ou en feuilleton et faire votre propre évaluation des adaptations.

Afin de continuer avec les histoires portées à l'écran, on vous a proposé L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Ayant d'abord connu un énorme succès lors de sa sortie en 1984, ce livre continue de gagner en popularité d'année en année. Dans cette romance haute en couleur, on suit les destins croisés de quatre personnages à l'ère de l'ancienne Tchécoslovaquie. Tomas, le chirurgien qui fait tourner des têtes, Tereza sa femme, Sabina sa maîtresse l'artiste-peintre et Franz son amant. A l'entrée des chars russes dans Prague, leurs vies vont basculer de fond en comble. Une épopée romanesque intense et une chronique poignante qui nous font questionner sur nos propres vies, entre fardeaux et légèreté, en découvrant la poésie cachée dans chaque instant.

« Aimer à lire, c'est faire un échange des heures d'ennui que l'on doit avoir en sa vie contre des heures délicieuses», disait Montesquieu. Vous n'avez qu'à acquérir notre collection de livres, choisis minutieusement, éteindre vos écrans et plonger dans ces chefs-d'oeuvre qui vous feront voir la vie différemment.

Si vous êtes un passionné d'évasion littéraire et que vous avez déjà commencé à constituer votre collection par ces livres haut de gamme, préparez-vous à la suite du voyage! Vous êtes assurés de l'énorme bonheur qui vous attend.