Angola: FILDA 2024 - Quatrième journée dédiée aux USA

Luanda — La quatrième journée de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se termine dimanche (28), est consacrée aux États-Unis d'Amérique (USA), à la compagnie d'assurance SANLAM et à la tenue de conférences sur différents thèmes.

Pour marquer plus de 30 ans de relations bilatérales entre l'Angola et les États-Unis, l'ambassade américaine organise un forum d'affaires qui rassemble les investisseurs des deux pays.

Le programme comprend également des thèmes tels que "Zones économiques: mise en oeuvre d'infrastructures pour la promotion et la diversification économique vers la durabilité", "Le rôle du tourisme dans le développement économique de l'Angola" et "Défis et opportunités pour l'octroi de licences d'activité commerciale avec le processus simplifié". "

FILDA, qui compte plus de 1 350 exposants, est la plus grande vitrine nationale de promotion, de promotion des affaires et de l'emploi. En fait, le caractère international de l'événement a également un impact sur la promotion de la diversification économique.

La 39ème édition du FILDA se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés. Sa réalisation dans la Zone Économique Spéciale représente une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.