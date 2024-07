Afrique de l'Ouest: Gambie/Sénégal - La coopération en matière de défense est essentielle pour lutter contre la criminalité et l'insécurité

Mr Sering Modou Njie, ministre de la Défense, a déclaré que l'entente entre les forces armées de la Gambie et du Sénégal par le biais d'une coopération et d'un partenariat renouvelés est la voie à suivre pour faire face à la criminalité et à l'insécurité dans la région.

Le Ministre de la Défense, Mr Njie, qui s'exprimait récemment lors d'une réunion du comité militaire conjoint entre les deux pays, a déclaré : « Je vous invite donc à prendre cette réunion très au sérieux et à contribuer de manière constructive aux délibérations. »

Au niveau bilatéral, les deux pays entretiennent des relations étroites et cordiales en tant que partenaires de développement. « Ces relations se sont transformées en un partenariat stratégique, fondé sur des valeurs démocratiques partagées et une convergence d'intérêts accrue sur les questions bilatérales, régionales et mondiales. »

Sur la base des relations amicales et fraternelles existant entre nos deux pays, a-t-il poursuivi, de nombreux accords bilatéraux ainsi que de nombreux protocoles et mémorandums d'entente ont été signés concernant divers secteurs de notre économie, partant de l'Accord sur la Coopération en matière de Défense et de Sécurité entre la République de la Gambie et la République du Sénégal, signé en mars 2017.

Le Protocole sur les Arrangements Opérationnels pour la Mise en OEuvre du Droit aux Poursuites Transfrontalières et aux Patrouilles Conjointes ou Combinées, a-t-il rappelé, a été signé le 12 septembre 2018.

« Ces accords et protocoles visent à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays sur la base de la compréhension et du respect mutuels, et de la nécessité de promouvoir et de consolider la paix et la sécurité dans les deux pays, et ce, dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. »

Le ministre Njie a ajouté que la création des comités militaires conjoints et des comités conjoints de défense et de sécurité avait été recommandée lors de la troisième réunion du conseil présidentiel qui s'est tenue dans le pays.

« Ces comités peuvent contribuer au renforcement de la confiance entre les agences de sécurité des deux pays. Ils peuvent toujours intervenir pour désamorcer les tensions et convenir de Procédures Opérationnelles Standard (POS) communes, en particulier sur les questions liées aux missions de sécurité telles que les patrouilles conjointes, les patrouilles combinées ou les opérations conjointes ».

« Dans le cadre du protocole de poursuite, les comités militaires conjoints de défense et de sécurité se réuniront toujours en vue d'examiner la situation en matière de défense et de sécurité dans la zone générale des deux pays et pour convenir d'une approche commune afin de traiter les problèmes de front. »

« Les deux parties ont recommandé qu'au niveau du secrétariat permanent, un mécanisme de financement soit mis en place pour financer les activités identifiées. L'établissement de canaux de communication essentiels à l'opérationnalisation des accords et des protocoles ainsi que des activités qui y sont liées ».

Le ministre de la défense, M. Njie, a ajouté : « Les deux pays ont réaffirmé leur détermination à veiller à ce que les dissidents ou les éléments subversifs de l'un ou l'autre État ne soient nullement hébergés ou autorisés à utiliser leur territoire pour déstabiliser l'autre. La formation et le renforcement des capacités des services de défense et de sécurité de la Gambie ont été sollicités par la partie gambienne. »

« Les deux parties recommandent vivement l'affectation d'un attaché de défense auprès du Haut-Commissariat de la Gambie à Dakar pour faciliter le suivi et la mise en oeuvre des accords de coopération. Dans cette optique, des points focaux ont été identifiés : Pour la défense et la sécurité, le directeur de cabinet du Ministère de la Défense et pour l'armée, l'attaché de défense sénégalais en Gambie.

« Par conséquent, la coopération bilatérale fructueuse qui existe entre la Gambie et le Sénégal rappelle les grands sacrifices consentis par les deux pays pour la paix, la sécurité et la stabilité.

« La réunion crée une plateforme pour que nos deux forces armées se rencontrent et proposent une feuille de route pour la mise en oeuvre de l'Accord Militaire et de Défense déjà signé. Cela ne pourrait pas être plus opportun compte tenu de l'environnement sécuritaire dynamique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et auquel nous pourrions être confrontés à l'avenir ».

« Ce forum devrait déboucher sur un cadre de coopération et de partenariat renouvelés en matière de sécurité, capable de faire face aux menaces sécuritaires et d'empêcher les criminels d'utiliser la région de la Sénégambie comme refuge. »

« Nos deux présidents entretiennent une relation fraternelle et amicale. Il est donc de notre responsabilité de l'entretenir et de la préserver en nous engageant pleinement pour la cause ».

