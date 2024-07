Tunisie: Cinquième édition de «Franchise Expo Sfax 2024» - Au programme, séminaires et rencontres B2B

La 5e édition de 2024 promet d'être la plus ambitieuse à ce jour, avec un rayonnement international accru. Plus de 100 enseignes de 5 pays différents et plus de 6.000 visiteurs professionnels sont attendus selon les organisateurs. Cet événement phare se déroule en marge de la 11e édition du Salon de l'entreprise.

Organisé par l'Académie tunisienne de la franchise du centre d'affaires de Sfax en partenariat avec «AfriqueFranchise.com», «TunisieFranchise.com» et «FranchiseLab SA», se tiendra Franchise Expo Sfax 2024, les 20 et 21 novembre 2024 à la Foire internationale de Sfax.

Franchise Expo Sfax, lancé en 2015, est rapidement devenu le rendez-vous incontournable de la franchise en Tunisie. La 5e édition de 2024 promet d'être la plus ambitieuse à ce jour, avec un rayonnement international accru. Plus de 100 enseignes de 5 pays différents et plus de 6.000 visiteurs professionnels sont attendus selon les organisateurs. Cet événement phare se déroule en marge de la 11e édition du Salon de l'entreprise.

Il est à souligner que les partenariats stratégiques et la collaboration avec «AfriqueFranchise.com» et «TunisieFranchise.com» ont pour objectif d'amplifier la portée de l'événement. Aussi, cette édition offre exclusivement pour les exposants un pack de 6 mois d'information et de recrutement offert aux 10 premiers franchiseurs confirmés.

Au programme de cette édition, en plus des espaces d'exposition dédicacés aux enseignes et start up de la franchise, un séminaire qui aura pour thème «Franchise et internationalisation», en partenariat avec le ministère du Commerce, la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax, le Cldp, et «FranchiseLab», et ce, le 21 novembre 2024.

Egalement, une mini-conférence sera animée par des experts internationaux et des sessions de networking qui sont ciblées et des rencontres B2B préprogrammées.