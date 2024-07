L'espoir de voir le pays se relever de la décennie noire, de sortir du marasme économique post-Covid et de tracer de nouveaux horizons pour édifier un État prospère et plus indépendant persiste.

Édifier la République de demain, garantir l'accès au pain et à l'eau pour la population, améliorer la qualité de vie du citoyen de la classe moyenne, tels sont les slogans et messages criés à cor et à cri par les sympathisants du Président Kaïs Saïed, lors du Rassemblement organisé, hier matin à Tunis, pour célébrer la Fête de la République, du 25 Juillet 1957. Une commémoration qui coïncide avec l'échéance de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain.

Des citoyens engagés, des activistes et des militants, des jeunes et moins jeunes, tous se sont mobilisés sur les artères de la plus belle avenue de Tunis, pour faire entendre leur voix. Beaucoup d'échanges, d'interactions positives ont émané sur fond de youyous d'espoir et des chants à la gloire de la Tunisie. Un citoyen s'est même mis à faire de la prose sur la façon dont doit être régi le pays administrativement et juridiquement, devant une assistance ébahie et emballée.

De nombreux enfants qui courent drapeau à la main et des femmes arborant de larges sourires portent des vêtements aux couleurs rouge et blanc, pour témoigner leur fierté d'appartenir à la nation tunisienne. Une quarantenaire a revendiqué le droit de sauvegarder le bénéfice du pain et l'eau « gratuits » aux Tunisiens, de manière inaliénable et définitive, sans jamais qu'elle soit compromise par un quelconque lobby ou une partie étrangère.

«Le peuple tunisien est intelligent et pas dupe et connaît ses intérêts», martèle-t-elle. Des embrassades, des rires aux éclats, c'est le grand bruit des citoyens mobilisés et motivés, en voyant le pays se redresser lentement mais à pas sûrs !

Optimistes et contre les lobbys

Raouf, Tunisien résidant à l'étranger, commerçant retraité et âgé de 73 ans, a tenu à relayer des messages d'espoir aux Tunisiens, afin qu'ils redoublent d'effort pour avancer vers la voie de la réussite et de la prospérité économique, pour un meilleur pouvoir d'achat et une meilleure qualité de vie. Pour ce faire, il se base sur les chiffres qui démontrent que les rentrées d'argent en devises des TRE sont plus importantes que celles réalisées par le tourisme. Il estime que la fuite des cerveaux n'est plus une menace, puisqu'il y a un renouvellement des générations bien éduquées et instruites qui vont permettre de hisser le pays vers le haut, avec les devises ramenées par les jeunes qui rentrent au bercail.

Mais là où le bât blesse, selon lui, c'est le poids et l'influence des lobbys associés aux « gros bonnets », qui dominent dans chaque secteur. « Le petit pêcheur ne peut plus pratiquer son activité à sa guise, étant donné que les grandes sociétés de pêche industrielles accaparent de grandes zones de pêche en haute mer destinées à exporter du thon vers le Japon notamment.

Un ancien directeur général de société à la retraite et citoyen engagé, qui a souhaité garder l'anonymat, rappelle le bien- fondé des festivités du 25 juillet 2024 : « Ce rassemblement vise à commémorer la République d'une double manière, le 25 juillet 1957, sous la présidence de feu Habib Bourguiba, et celle du 25 juillet 2021, sous le mandat de Kaïs Saïed. C'était là le message principal. Deuxième message, enchaîne notre interlocuteur, il faut se protéger des manipulateurs et des perturbateurs, derrière la crise du pain et les coupures d'eau. » Deux citoyens échangent autour de l'importance d'agir ensemble pour le bien du pays, comme les doigts d'une seule main. Il faut que le peuple tunisien soit uni. Et ceux qui se moquent des Tunisiens depuis l'étranger et sur les réseaux sociaux, on leur dit qu'ils se trompent d'adresse.

Enfin devant le Théâtre municipal, tapis à l'ombre du soleil, une centaine de manifestants vêtus de rouge et blanc, majoritairement, brandissent des banderoles à la gloire de la Tunisie pour que le pays continue à aller de l'avant, avec un « NON » catégorique au retour en arrière.