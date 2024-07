Algérie: Prix du président de la République du meilleur exportateur - Le pays en mesure de réaliser de meilleurs chiffres en matière d'exportations hors hydrocarbures

Alger — Des opérateurs économiques dans le domaine de l'exportation, honorés, jeudi à Alger, dans le cadre du Prix du président de la République du meilleur exportateur de l'année 2023, ont affirmé leur adhésion à la démarche des Pouvoirs publics pour la promotion des exportations, aspirant à ce que les exportations hors hydrocarbures réalisent de meilleurs chiffres d'ici 2030.

Dans des déclarations à l'APS en marge de la cérémonie de remise des prix dans sa deuxième édition, présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Centre international des conférences "Abdellatif Rahal", des opérateurs économiques ont exprimé leur joie et leur "fierté" après avoir obtenu ces prix qui représentent pour eux "un encouragement extrêmement positif à même de contribuer au développement de leurs activités et à la promotion du produit national".

Mohamed Anis Boudiaf, directeur des ventes et du marketing dans la société "Hikma Pharma Algérie", une entreprise spécialisée dans les produits pharmaceutiques, a déclaré que le prix qu'il a obtenu "se veut une source de fierté pour l'entreprise et un encouragement à poursuivre notre activité".

Il a exprimé "l'engagement de l'entreprise aux orientations des pouvoirs publics, que ce soit pour développer l'industrie pharmaceutique nationale ou pour augmenter les exportations".

L'entreprise "Hikma Pharma", filiale d'un groupe international, est spécialisée dans la fabrication de divers médicaments, notamment les génériques et les médicaments anticancéreux. Elle exporte ses produits vers plusieurs pays, notamment arabes, et vise à porter son chiffre d'affaires des exportations à 20 millions de dollars dans les prochaines années, a fait savoir M. Boudiaf

Pour sa part, le président de l'Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL), Tarek Boulmerka, a affirmé que les entreprises distinguées "honorent l'Algérie et le secteur de l'exportation en particulier", ajoutant "Nous sommes sur la bonne voie pour diversifier notre économie" grâce aux efforts déployés par les pouvoirs publics en vue développer le transport commercial (maritime et aérien) et d'ouvrir des banques, notamment en Afrique".

Concernant les perspectives, M. Boulmerka s'est dit optimiste quant à la réalisation de "bon résultats" les prochaines années dans le cadre de la vision 2020-2030 en attendant de lever les entraves, d'octroyer d'autres facilitations aux exportations hors hydrocarbures, mais aussi de lever "les taxes douanières sur les exportations vers l'Afrique dans le cadre de la Zlecaf en 2025".

Pour sa part, le membre du conseil d'administration du groupe sidérurgique "Tosyali Algérie" ayant remporté le prix du meilleur exportateur dans la catégorie exportateurs de produits industriels, AlpTopcuoglu a mis l'accent sur l'importance des réformes initiées par l'Algérie, ajoutant que

"la relance des grands investissements publics est à même de nous donner confiance et visibilité".

Il a également fait part de sa joie quant à l'hommage réservé à son groupe qui a pour objectif l'exportation de 800 millions USD en 2024. Ces chiffres devant être revus à la hausse, soit 1,5 milliard USD en 2025 puis 2,2 milliards USD en 2026, a-t-il fait savoir.

Pour Mohamed Reguig, le gérant de l'entreprise "Intradis Algeria" qui a décroché le prix dans la catégorie des exportateurs de produits agricoles, ce prix constitue une motivation pour l'entreprise, nous permettant aussi de développer notre activité et nos services".

Cela "contribue à la promotion du produit algérien à l'échelle internationale et à la réalisation d'un chiffre d'affaires plus important dans les années à venir, dans le cadre de la politique nationale de promotion des exportations et de la vision 2020-2030", a-t-il estimé relevant, par ailleurs, que l'entreprise, fondée il y a deux ans, était spécialisée dans l'exportation de différents produits, notamment agricoles, vers différents marchés.

De son côté, Noureddine Messali, directeur général de l'entreprise "Alteo Energie", a mis en avant le rôle de l'activité d'exportation de services dans la dynamique économique, "aussi important que l'exportation de biens", saluant les mesures prises par les pouvoirs publics, ces dernières années, pour soutenir et accompagner les exportateurs.

M.Messali, qui a obtenu le prix du plus jeune exportateur, a précisé que l'activité de son entreprise était axée sur la prestation de services administratifs aux entreprises et le marketing, notamment pour les compagnies étrangères activant en Algérie.

Il a expliqué que ce type d'activité, basé sur l'exportation du savoir-faire (know-how), avait enregistré une évolution notable en Algérie ces dernières années.

Le Prix du président de la République du meilleur exportateur consiste en l'attribution d'un bouclier commémoratif et d'un certificat de mérite décerné, chaque année, au meilleur exportateur représentant les catégories suivantes : les exportateurs de produits industriels et pharmaceutiques, les exportateurs de produits agricoles, les exportateurs de services, les exportateurs vers le continent africain, le plus jeune exportateur et les femmes exportatrices, selon le décret présidentiel portant création de ce Prix.