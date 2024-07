Congo-Kinshasa: FestiGola - Les artistes se donnent rendez-vous à Kinshasa

Plus de trente artistes de différents horizons seront sur scène à Kinshasa, du 2 au 4 août, dans le cadre de la première édition du FestiGola.

Werrason, Kevin Mbouandé, Diesel Gucci, Prince d'Angola, Coumba Gowlo, Metty Jean, Afara Tsena, Victoria, Paterne Maestro, Tracy la Cayenne, Gaz fabulous, MC baba, Nestlé, Thierry Cam, Oswold Cleuveus , Déplick, Sarah Lula, Mamie, Ariel Cheney, DJ Amaroula... font partie des artistes qui ouvrent le bal de ce rendez-vous musical.

Organisée à l'initiative de Fy one way production, en collaboration avec l'artiste Ferre Gola, la première édition de ce festival promet une diversité artistique avec des performances exceptionnelles et des rencontres culturelles inoubliables.

Cette rencontre valorisera les talents, révélera leur potentiel artistique et évaluera leur savoir-faire. Une occasion donnée pour ces artistes de dynamiser davantage les liens, de faire asseoir leur notoriété et de chercher à signer d'autres collaborations.

L'accent sera mis sur la rumba congolaise, ce genre musical qui a conquis le monde par son rythme envoûtant et ses mélodies émouvantes. Cet héritage, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, sera valablement représenté par de grands artistes tels que Kevin Mbouandé du Congo.

La première édition de ce festival fera la symbiose entre les grands noms de la musique et les jeunes artistes émergents. « C'est une célébration de la culture, de la musique et de l'art africain et je suis convaincu que ce festival marquera un tournant dans l'histoire des événements culturels de la région », a expliqué François Yrius, producteur de l'événement.

Le Festigola sera aussi l'occasion de mettre en valeur le génie créatif des deux Congo à travers l'artisanat et la littérature congolaise.

Né de la passion et de la vision de l'artiste congolais Ferre Gola, FestiGola veut célébrer la richesse de la rumba congolaise, mais aussi rassembler les talents du monde entier.