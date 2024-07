Maroc: Publication du rapport annuel 2024 de l'Observatoire des délais de paiement

Rabat — Le ministère de l'Economie et des Finances, qui assure la présidence de l'Observatoire des délais de paiement (ODP), a publié, vendredi, le rapport annuel 2024 de cet observatoire qui présente un bilan exhaustif sur les pratiques des entreprises en matière de délais de paiement.

Ce rapport, fruit d'une collaboration entre les partenaires concernés, est structuré en trois parties, indique un communiqué de la direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP).

Ainsi, la première partie traite de l'évolution des délais de paiement du secteur public, à savoir l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics (EEP) et la deuxième présente l'évolution des délais de paiement du secteur privé telle qu'analysée, respectivement, par Bank Al-Maghrib (BAM) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), fait savoir la même source.

Concernant la troisième partie, élaborée par la Direction Générale des Impôts (DGI), elle est consacrée au premier bilan du déploiement du mécanisme des sanctions mis en place par la loi n°69-21.

Ce rapport, le quatrième du genre après ceux publiés le 9 mai 2021, le 14 octobre 2022 et le 21 novembre 2023, constitue un outil essentiel pour consolider les acquis et inscrire la dynamique d'amélioration continue des délais de paiement, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, dans le processus de relance de l'économie nationale et d'amélioration du climat des affaires.