Maroc: Taourirt - Lancement de projets de développement agricole et rural à l'occasion de la fête du Trône

Taourirt — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé, jeudi à Taourirt, le lancement de projets de développement agricole, à l'occasion de la commémoration de la fête du Trône.

Ainsi, le ministre, qui était accompagné du wali de la région de l'Oriental, Mouaad Jamai, du gouverneur de la province de Taourirt, Larbi Touijer, et du président du conseil régional, Mohamed Bouarourou, a donné le coup d'envoi aux travaux de construction de l'abattoir provincial de Taourirt sur une superficie totale d'un hectare (3620 m2 couverts) et une capacité de 5000 T/an.

D'un investissement global de 39 MDH, le projet devrait permettre de moderniser les pratiques d'abattage selon les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions et les circuits de commercialisation des viandes rouges.

Il permettra également d'assurer une meilleure valorisation de la production et de maintenir la valeur ajoutée du secteur au niveau régional.

Le projet comprend la construction d'étables pour les bovins, ovins et caprins, un centre de contrôle vétérinaire, de halls équipés pour l'abattage et le dépouillement, de salles de nettoyage et d'emballage des entrailles, de chambres froides, un laboratoire et d'autres équipements pour la valorisation des déchets et la filtration des déchets liquides.

%

Au cours de cette visite, les projets de construction de deux souks hebdomadaires dans la province de Taourirt ont été présentés.

Le premier projet porte sur l'aménagement et l'extension du souk de la commune territoriale d'El Aioun Sidi Melouk et le second projet concerne la construction d'un souk à la commune territoriale Sidi Lahcen. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du projet de réhabilitation et de modernisation des souks hebdomadaires, objet d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le conseil de la région, le ministère de l'Agriculture et les collectivités territoriales.

D'un investissement global de 550 millions de dirhams, ce projet porte sur l'aménagement et la construction de 51 souks à l'échelle de la région de l'Oriental et vise à dynamiser les produits de la région de l'Oriental, améliorer les conditions de vie de la population et à moderniser les équipements économiques de ces communes.

Par la même occasion, le ministre a présidé la cérémonie d'inauguration d'un complexe commercial à Taourirt.

D'un investissement global de 120 MDH, le complexe est installé sur une superficie de 15000 m2, qui devrait permettre la création de 120 postes d'emploi directs et indirects.

Au niveau de la commune territoriale El Ateuf, le ministre a pris connaissance du programme d'aménagement des pistes agricoles de la province de Taourirt pour la période 2020-2023.

D'un coût global de 45,8 MDH, le programme, qui comprend l'aménagement de 81 km de pistes, devrait permettre de désenclaver la population rurale, de faciliter la commercialisation des produits agricoles et l'accès aux services de base et d'améliorer les conditions de vie de la population.

Le ministre a aussi donné le coup d'envoi aux travaux d'aménagement de la piste rurale reliant la route nationale RN19 et la route allant à Ain Beni Mathar, en passant par Lamssid, sur une longueur de 15 km.

D'un coût global de 9,9 MDH, ce projet devrait bénéficier à 14 douars et une population de 1300 agriculteurs.