Maroc: Le pays réalise un développement socio-économique 'remarquable' depuis l'accession de SM le Roi au Trône (ministre argentine des AE)

Buenos Aires — La ministre des Affaires étrangères d'Argentine, Diana Mondino, a salué le développement socio-économique "remarquable" réalisé par le Maroc, depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône.

"La croissance économique et le développement social du Maroc, ces dernières années, ont été remarquables", a affirmé Mme Mondino dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, soulignant "l'énorme capacité du Maroc à tirer profit de ses ressources naturelles".

En plus de la paix et de la sécurité dont jouit le Royaume, elle a cité l'énergie solaire, le tourisme et les phosphates qui "sont très utiles pour le reste du monde, car c'est l'un des engrais les plus importants qui existent". "Tout cela est vraiment très méritoire. J'espère donc que cela se poursuivra pour de nombreuses années encore", a dit la cheffe de la diplomatie argentine.

Mme Mondino a, par ailleurs, relevé que l'Initiative Royale pour l'Atlantique "qui rapproche les pays et réduit les coûts logistiques, permet un accès qui n'était pas possible jusqu'à présent pour certains pays et favorise des échanges de toutes sortes". "Cela me semble être une excellente initiative", a-t-elle soutenu.

Elle a, d'autre part, estimé que les relations entre le Maroc et l'Argentine "devraient s'améliorer davantage", reconnaissant que "nous avons une grande opportunité de rendre nos économies complémentaires, non seulement avec le Maroc, mais avec toute l'Afrique".

La complémentarité qui caractérise les économies marocaine et argentine ouvre des "possibilités de partage des technologies, des connaissances ou des talents. Ceci est vraiment important", a-t-elle dit.

Et Mme Mondino de conclure que le Maroc est devenu, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, un catalyseur, voire une force motrice qui tire vers le haut sa propre économie et celles d'autres pays de son voisinage.