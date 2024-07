Maroc: Cause palestinienne - Un soutien constant sous la conduite éclairée de SM le Roi

Rabat — Sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, la défense de la cause palestinienne constitue l'une des constantes de la politique étrangère du Royaume du Maroc.

Les initiatives Royales, entreprises depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi, illustrent cette solidarité agissante avec les Palestiniens et cet attachement ferme à l'instauration d'une paix réelle basée sur l'établissement d'un État palestinien indépendant, avec Al-Qods Acharif comme capitale. D'ailleurs, SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, a constamment insisté, lors de Ses rencontres avec des Chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, sur la nécessité de mettre fin aux opérations de judaïsation de la ville sainte et de préserver son cachet historique en tant que lieu de coexistence des trois religions monothéistes.

Le Souverain n'a eu de cesse de renouveler Son appui et Son attachement indéfectible à la cause palestinienne, un attachement réaffirmé dans "l'Appel d'Al-Qods", signé par SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François à l'occasion de sa visite au Maroc, en mars 2019. Dans cette Déclaration, les deux Souverains ont souligné que la ville sainte devait être préservée en tant que patrimoine commun de l'humanité et terre de coexistence pacifique pour les fidèles des trois religions célestes.

Autre manifestation de cet appui constant : la position du Royaume suite aux agressions contre la bande de Gaza, qui ont été déplorées par le Souverain dans Ses deux discours adressés, respectivement à la 15è Conférence au Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique, tenue en mai dernier à Banjul (Gambie), et au 33è Sommet arabe organisé le même mois à Manama (Bahreïn).

A cet égard, Mahmoud Al-Habbash, Conseiller du président palestinien, souligne, dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, que le Royaume a, de tout temps, apporté son appui à la cause palestinienne, en mettant à contribution ses relations diplomatiques pour défendre les droits des Palestiniens.

Le soutien du Royaume ne se limite pas au volet politique, mais s'étend à l'action humanitaire comme en témoigne l'initiative de Sa Majesté le Roi d'envoyer, en janvier 2009, des aides humanitaires à la population de la bande de Gaza et de recevoir 200 blessés pour les soins et traitements dans des établissements hospitaliers spécialisés à Rabat.

Il en est aussi du déploiement, sur Hautes Instructions Royales, en novembre 2012, d'un hôpital de campagne dans la bande de Gaza, et en mai 2018 d'un hôpital de campagne médico-chirurgical des Forces Armées Royales à Gaza, outre la décision des autorités israéliennes, en juillet 2022, d'ouvrir sans interruption, grâce à une médiation directe du Royaume, sous le leadership de SM le Roi, du poste-frontière Allenby/Roi Hussein, reliant la Cisjordanie et la Jordanie.

Suite à l'agression israélienne sans précédent menée, depuis octobre 2023, contre la bande de Gaza, Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, a pris, en mars dernier, l'initiative de faire parvenir d'importantes quantités d'aides humanitaires aux Palestiniens, directement à Gaza et à Al-Qods, et -en coordination avec les autorités égyptiennes- via le point de passage de Rafah.

Quatre mois plus tard, le Souverain a donné Ses Très Hautes Instructions pour le déploiement d'une opération de distribution d'aides médicales, destinée à la population de Gaza et composée de 40 tonnes de produits médicaux. A l'instar de la précédente opération, SM le Roi a bien voulu prendre en charge, sur les deniers personnels du Souverain, une grande partie des aides acheminées.

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a continué, de son côté, d'apporter son soutien à la ville sainte à travers un nombre importants de projets ciblant les populations palestiniennes et ce, depuis sa création en 1998 et conformément aux Hautes Directives Royales.

Durant la période 2000-2022, l'Agence a réalisé pas moins de 200 grands projets et des dizaines d'autres de petite et moyenne envergure dans divers domaines (santé, enseignement, logement, culture, sport et artisanat).

Les initiatives Royales en faveur de la cause palestinienne sont donc l'illustration de la ferme détermination de SM le Roi à placer cette cause au coeur de toute action visant à instaurer une paix juste et durable au Proche-Orient.