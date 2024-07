Maroc: SM le Roi a fait du pays 'une grande nation moderne' (ancien Ministre ivoirien des AE)

Abidjan — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a construit, depuis Son accession au Trône, "une grande nation moderne et respectée" à l'échelle continentale et mondiale, a affirmé Ally Coulibaly, Grand Chancelier de l'Ordre de Côte d'Ivoire et ancien ministre des Affaires étrangères.

"Sa Majesté le Roi a transformé complètement le Royaume. Les progrès sont tangibles à tous les niveaux", a déclaré à la MAP M. Coulibaly, également ancien conseiller spécial du Président ivoirien, à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Le Souverain a profondément marqué de Son empreinte le Maroc moderne, "devenu l'un des pays les plus démocratiques en Afrique, grâce aux multiples actions et initiatives Royales", a-t-il ajouté. M. Coulibaly a, dans ce sens, mis en avant les avancées réalisées dans les domaines de la promotion des libertés et de l'égalité sociale, notant que le respect de la diversité religieuse fait la singularité du Maroc, "un pays modèle de tolérance et de coexistence entre les religions".

Il a également mis en relief les efforts "reconnus" du Royaume dans la promotion de l'Islam de tolérance et de juste-milieu ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, le radicalisme et l'extrémisme. L'ancien chef de la diplomatie ivoirienne a, par ailleurs, fait observer que le partenariat exemplaire unissant le Maroc et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un modèle à l'échelle africaine, en ce sens qu'il est fondé sur la base d'une vision "gagnant-gagnant".