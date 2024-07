Seychelles: La Croix-Rouge des Seychelles lance un appel aux dons pour rénover son siège après l'explosion du 7 décembre

La Croix-Rouge des Seychelles (RCSS) a lancé un appel aux dons suite à l'explosion de l'entreprise de carrière CCCL le 7 décembre 2023, au cours de laquelle son siège a été endommagé.

La secrétaire générale du RCSS, Marie-May Esparon, a déclaré aux journalistes qu'au cours des sept derniers mois, ils n'ont pas pu procéder à une rénovation complète du bâtiment. Elle a expliqué que cela était principalement dû au manque de ressources et au fait qu'ils devaient allouer ce dont ils disposaient aux personnes qui en avaient le plus besoin.

"Notre bâtiment est dans le même état qu'il y a sept mois, nous avons enlevé certains des plus gros débris. Nos fenêtres sont toujours brisées et l'une des portes de notre entrepôt est toujours bloquée. Nous avons dû demander à quelqu'un de casser une des portes pour nous donner accès à la nourriture pour la distribution. Nos kits de premiers secours sont endommagés, tout comme nos ordinateurs. MCB (Mauritius Commercial Bank) nous avait donné trois ordinateurs portables après l'explosion et c'est ce que nous utilisons encore", a expliqué Mme. Esparon.

Elle a ajouté qu'il y avait aussi un aspect psychologique associé au défi auquel ils sont confrontés aujourd'hui.

"Nous voulons réparer notre bâtiment. Actuellement, il n'est pas propice à l'accueil de notre personnel, en particulier ceux qui étaient présents lors de l'explosion. Aujourd'hui, nous sommes toujours aux prises avec les répliques de l'incident car cela nous le rappelle quotidiennement. Nous n'avons même pas décidé de la manière dont nous allons avancer, notamment en termes de soutien psychologique. Nous avons des personnels qui ont exprimé leurs inquiétudes", a ajouté Mme. Esparon.

%

Photo : Mme. Esparon montrant les dégâts lors de la visite de Steve Recca, conseiller pour les initiatives d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, accompagné du chargé d'affaires américain pour les Seychelles, Adham Loufti.

Elle a déclaré que le RCSS avait essayé de faire quelques réparations du mieux qu'il pouvait avec ses ressources limitées, mais malgré cela, lorsqu'il pleut, "l'eau arrive jusqu'à nos chevilles car elle s'accumule à l'intérieur. Tel est l'état de notre bâtiment. Tous ceux voulant nous apporter leur aide sont les bienvenus. Nous avons également encore besoin de dons de nourriture pour les personnes dans le besoin, car outre l'explosion, il existe également d'autres cas de personnes qui ont besoin d'aide et de services.

Mme. Esparon a souligné que même si leur bâtiment est dans un tel état de délabrement, ils ont l'intention de continuer à aider les personnes dans le besoin qui dépendent de la Croix-Rouge.

"Nous n'avons jamais cessé de travailler et d'aider les gens. Lorsque l'explosion s'est produite, nous étions parmi les premiers sur place et aujourd'hui nous travaillons encore. Depuis cet incident, nous avons découvert un certain nombre de cas sociaux que nous avons transmis à l'ASP (Agence de protection sociale). C'est pourquoi nous soulignons l'importance d'un soutien continu après les catastrophes. Ces services et ces suivis sont également importants pour que les personnes se remettent sur pied. Il y a aussi des évaluations que nous devons faire", a déclaré Mme. Esparon.

Elle a souligné qu'une tentative de déménagement a été faite, mais que cela s'est avéré encore plus difficile en raison d'un manque de fonds et "en attendant, pendant que nous réfléchissons à la manière de réparer le bâtiment, nous voulons déménager, mais cela a été difficile "Nous avons essayé de chercher ailleurs mais soit ces endroits ne sont pas disponibles, soit ils sont trop chers pour nous."

Elle a confirmé que jusqu'à présent, ils ont un partenaire qui s'est manifesté pour les aider, mais qu'ils demandent également à d'autres de se manifester s'ils le peuvent, en raison de l'ampleur des dégâts.

Mme. Esparon a déclaré qu'entre-temps la Croix-Rouge continuerait à remplir son devoir et "même si notre bâtiment est dans cet état, notre priorité est les personnes que nous aidons. Ils ont besoin de cette aide et nous continuerons à la leur donner jusqu'à ce qu'ils en ont plus besoin".