Ile Maurice: Combien d'opérations ?

Le 12 juillet, Sooroojdev Phokeer présidait sa dernière séance comme speaker de l'Assemblée nationale (AN). Le mardi 16 juillet, le bureau de l'AN émettait un communiqué annonçant la démission de Phokeer comme speaker et cela pour raison de santé.

Le Parlement ne siège pas ce jour-là en raison de la visite du ministre des Affaires étrangères indien. Le 17 juillet, à une journaliste de Radio Plus qui l'interrogeait par téléphone, Sooroojdev Phokeer affirme que «monn fer lopération, mo ena lot operation pou fer...» Phokeer ne donne pas la date de l'opération. Et ne nie pas vraiment avoir soumis sa démission mais ne veut pas en parler en déclarant «ou kinn dir mwa mo finn envoy mo let demission, pa moi kinn dir ou sa...»

Et nous surprenant, il ajoutera que la question de sa démission ne regarde personne d'autre que lui ! Cela, alors qu'il a accepté d'élaborer sur son ou ses opération(s), qui pourtant est une affaire personnelle. A-t-il trop élaboré dessus, surtout lorsqu'il ajoutera vers la fin de la conversation que «monn fer premier loperation, monn fer deuxieme loperation, mo pa pou capav vinn travay parlement...» Il venait pourtant de dire que «monn fer lopération, mo ena lot operation pou fer». A-t-il subi deux premières opérations (il est difficile de déceler le singulier du pluriel) et allait en faire une troisième ? Bref, le plus important à retenir au final, c'est que l'ex-speaker dit qu'il a fait au moins DEUX opérations.

Quelques jours plus tard, Phokeer accorde un deuxième entretien à Wazaa FM (vous savez, l'entretien dans lequel il est coiffé d'un chapeau). Phokeer qui venait de faire comprendre à Radio Plus qu'il a subi deux opérations, paraît plutôt en bonne forme, parle volubilement tout en soulignant qu'il a besoin de trois semaines de repos, que «loperation inn successful (singulier ou pluriel ?) », qu'il est en régime, qu'il prend des médicaments, qu'il se sent mieux de jour en jour. Et que le médecin lui avait recommandé du repos. Un entretien de 10 minutes avec un journaliste était-il recommandé dans son état ? On ne le sait.

A une question du journaliste de Wazaa FM pour savoir quand la «deuxième» opération est prévue, Phokeer réfléchit, avant de déclarer, hésitant «euh... bon... deuxieme loperation... c'est... foder mo bann medecin trouve ki ena necessite fer deuxieme loperation. Si pena necessite, pa pou ena deuxieme loperation. Mais toujours, tinn prevoir ki li possib, me la si tou passe bien, peut-etre pa pou ena deuxieme loperation». En clair, Sooroojdev vient de confirmer qu'il n'a subi qu'une opération. Alors que quelques jours plus tôt, il disait en avoir subi deux. «Which is which» comme le demanderait Phokeer lui-même ?

Nous avons appelé l'ex-speaker malgré sa convalescence, étant conforté par l'idée qu'il avait lui-même affirmé qu'il se remettait de son ou ses opérations, et surtout par le fait qu'il a donné deux déclarations à la presse, la première, juste après son intervention chirurgicale. Malheureusement il ne nous a pas répondu. Nous voulions savoir de lui combien d'opérations il a subies exactement.

Vacances parlementaires renvoyées ?

Selon nos informations, le gouvernement compterait étendre le Parlement, probablement pour tester la discipline de l'opposition. Si cette décision est confirmée, il n'y aura pas de vacances parlementaires de sitôt. Et au cas où l'opposition boycotte d'autres séances, eh bien, le gouvernement fera ce qu'il voudra et fera adopter toutes sortes de lois. Cependant, il nous revient que l'opposition sera bien présente à la prochaine séance puisque des questions au gouvernement ont déjà été envoyées au clerk de l'Assemblée nationale. Quant à la motion que devrait présenter le Leader de l'opposition pour la levée de la suspension de Rajesh Bhagwan, Joanna Bérenger et Ehsan Juman, la réponse de Steven Obeegadoo est toujours attendue.