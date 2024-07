Ile Maurice: Badminton (27 juillet-5 août) l Objectif - Passer le premier tour

Maurice sera représentée par deux badistes pour les Jeux olympiques de Paris, en l'occurrence Julien Paul et Kate Foo Kune. Représentant aussi le continent africain, les deux badistes disputeront leurs deuxièmes olympiades et tâcheront de passer le premier tour de leurs épreuves en simple.

De retour en activité après une longue période, Kate Foo Kune retrouvera la scène olympique après sa première apparition à Rio en 2016, une édition où elle avait eu l'honneur d'être porte-drapeau de Maurice. Elle avait remporté son premier match contre Wendy Chen Hsuan-Yu d'Australie, mais a été battue par Porntip Buranaprasertsuk de Thaïlande et n'a pas réussi à se qualifier pour le tour suivant.

Kate Foo Kune tâchera de prendre une victoire comme en 2016.

Sa qualification pour Paris a été assurée en décrochant la première place du classement africain de la Road to Paris, où les deux premières obtiennent automatiquement une place aux Jeux olympiques. Lors de ces JO, la championne d'Afrique en titre est tombée dans le groupe I où elle fera face à la Singapourienne Yeo Jia Min, tête de série n°13 et médaillée de bronze en simple dames lors des Jeux du Commonwealth en 2022, et l'Iranienne Dorsa Yavarivafa qui représentera l'équipe olympique des réfugiés.

Médaillé d'argent en simple hommes lors des derniers Championnats d'Afrique en Egypte, Julien Paul retrouvera les Jeux olympiques après s'être qualifié comme le deuxième Africain sur le classement africain de la Road to Paris. A Tokyo 2021, où il était le seul représentant africain en simple messieurs, il s'était arrêté en phase de groupes après avoir perdu ses deux matches.

Pour ses deuxièmes Jeux olympiques, Julien Paul retrouvera du beau monde dès la phase de poules. Tombé dans le groupe C, il affrontera la tête de série n°8 et champion du monde en 2023, le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn (27 juillet) et le Finlandais Kalle Koljonen, médaillé de bronze en simple hommes lors des championnats d'Europe en 2021.