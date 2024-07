Ile Maurice: Pluie et sabotage ferroviaire inquiètent avant la cérémonie d'ouverture

La pluie sur Paris et le sabotage du réseau ferroviaire français inquiètent avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi soir, une parade sur la Seine que les organisateurs promettent grandiose.

"Ca ira!". Pour que la réalité colle au titre officiel du spectacle, les autorités françaises doivent s'activer plus que prévu vendredi. La nuit précédente, des infrastructures du réseau ferroviaire ont été la cible de dégradations dans plusieurs régions, notamment des incendies volontaires. "Une attaque massive pour paralyser le réseau", a décrit la SNCF selon qui, malgré une amélioration annoncée en début d'après-midi, les perturbations devraient "durer au moins tout le week-end" et affecter 800.000 voyageurs.

Parmi eux, se trouvent sans doute nombre des 320.000 spectateurs attendus à la parade nautique des sportifs qui débutera à 19H30, pour la première cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques jamais organisée hors d'un stade, un enjeu sécuritaire majeur pour la France et un pari des organisateurs comme du CIO, validé par Emmanuel Macron.

Le Premier ministre français Gabriel Attal a appelé à être prudent sur les auteurs et les commanditaires: "L'enquête démarre" sur cette attaque "préparée et coordonnée".

Sur la chaîne BFMTV, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'en est prix à ceux qui entreprennent de "saboter" les Jeux d'"athlètes qui en rêvent depuis des années", exprimant sa "colère": "Jouer contre les Jeux, c'est jouer contre la France, c'est jouer contre son camp, c'est jouer contre son pays."

%

Quelques heures plus tard, au comité olympique français (Cnosf), son ton était plus rassurant: "On va pas se laisser déstabiliser, on avait anticipé tous ces scénarios, depuis des mois on évoque les risques, les menaces, terroriste, ultradroite, ultragauche, cyber, NRBC" (nucléaire, radiologique, biologique ou chimique).

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, qui assistait au relais de la flamme au Village olympique, a répété avoir "pleinement confiance dans les autorités françaises". L'attaque "n'aura pas d'impact sur la cérémonie", a promis la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. Outre la cérémonie d'ouverture, les organisateurs vont devoir organiser le bon acheminement des délégations, a relevé Mme Oudéa-Castéra.

La Dream Team américaine est concernée: installée à Paris, elle doit se rendre à Lille en TGV pour affronter la Serbie dimanche en ouverture du tournoi masculin de basket.

Le tir doit commencer ce week-end à Chateauroux, à deux heures de train de Paris; les compétitions de voile débutent dimanche à Marseille; des matches de football sont prévus à Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Nantes, Nice, Bordeaux... Cérémonie pluvieuse Autre inquiétude, les prévisions météorologiques pour la cérémonie se sont dégradées, avec "désormais 70 à 80% de chances de pluie" pendant la cérémonie, selon Meteo Consult/La Chaîne Météo.

Quand il s'est levé et qu'il a regardé le ciel par la fenêtre , le patron du Comité d'organisation Tony Estanguet a vu "que ce n'était pas fou fou", a-t-il confié sur France Inter. "On s'adaptera", a-t-il toutefois assuré. Présentant un fort enjeu d'image pour la France, la cérémonie a été placée sous haute protection, risques terroristes et de cyberattaques ayant été pointés dans un contexte géopolitique très tendu avec les guerres en Ukraine et à Gaza.

Mardi, un Russe d'une quarantaine d'années avait été arrêté et placé en détention, soupçonné "d'organiser des événements susceptibles d'entraîner une déstabilisation pendant les Jeux olympiques", selon le parquet de Paris qui avait ouvert une enquête pour "intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter les hostilités en France". Le Kremlin a affirmé vendredi n'avoir "aucune information" sur cette arrestation.

Dans la perspective de la cérémonie, l'hypercentre de Paris est complètement fermé depuis plusieurs jours, uniquement accessible aux personnes accréditées ou munies d'un QR Code. Tous les bateaux circulant sur le fleuve ont été contrôlés et les 85 embarcations qui promèneront les délégations font l'objet d'une surveillance serrée.

Jamais autant de forces de l'ordre n'ont été mobilisées, avec 45.000 policiers et gendarmes déployés, 2.000 agents de sécurité privée, 1.000 policiers municipaux parisiens, un contingent de 10.000 militaires.

Lady Gaga et Aya Nakamura ? Une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus en tribune officielle, installée sur le parvis du Trocadéro, face à la Tour Eiffel.

Cette cérémonie a nourri de nombreuses interrogations sécuritaires, depuis qu'a germé l'idée validée à l'automne 2020. Le metteur en scène Thomas Jolly y travaille depuis 18 mois. S'il a concédé vouloir valoriser le patrimoine français et la diversité, le secret est tant bien que mal maintenu sur son contenu.

Tout juste sait-on que la parade des bateaux des délégations sera rythmée par douze tableaux. Depuis des mois, les questions vont bon train concernant l'identité des chanteurs: Céline Dion, Lady Gaga sont à Paris. Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, prendra le micro pendant la cérémonie.

Pour permettre aux athlètes de participer à la cérémonie, les compétitions marquent vendredi une pause.