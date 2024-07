Ile Maurice: Tuée pour avoir refusé de revenir vivre avec son époux

Shailendra Goomanny a été arrêté mercredi à Phoenix pour le meurtre de Davyani Goomanny, âgée de 36 ans. Il a comparu en cour de Curepipe le même jour sous une charge provisoire de meurtre et comme la police a objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule policière. Pour les enquêteurs, c'est un accès de colère qui a conduit à ce meurtre.

Hier lors de son interrogatoire, Shailendra Goomanny a avoué qu'il a bel et bien tué son épouse. Selon nos renseignements, son épouse s'est séparée de lui depuis une dizaine d'années et elle vivait dans une maison en béton alors que lui vivait dans une maison en tôle. Petit à petit, il a réussi à construire une maison et avait demandé à Davyani de venir y habiter mais elle a refusé. Shailendra n'a pas digéré ce refus.

Shailendra Goomanny a avoué être l'auteur du meurtre de son épouse.

Mercredi, c'est une scène macabre qui a été découverte à la résidence de Ramesh Busawon, le père de la victime, à Morc Blue Print, Highlands, Phoenix. Le sergent Peerboccus, du poste de police de Phoenix, a été dépêché sur les lieux après un signalement de meurtre.

Le père de la victime a conduit les policiers vers le corps inanimé de sa fille Davyani, employée à l'usine Maurifood. Elle était étendue sur le dos, à l'extérieur, devant la maison. Son visage et sa tête portaient des blessures graves et étaient couverts de sang. La scène de crime a été immédiatement sécurisée, et l'accusé, Shailendra Goomanny, résidant à Phael Road, Highlands, Phoenix, a été arrêté à son domicile par la police de Phoenix et emmené au CID de Phoenix pour enquête.