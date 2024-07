Congo-Brazzaville: Syssi Mananga chante son engagement pour le climat

L'artiste congolaise-belge dévoilera son nouveau single, le 28 juillet, sur toutes les principales plateformes de streaming. Intitulée « Mbula », cette chanson qui a connu la participation de l'artiste américain Kane Mathis est un appel à l'action à travers la musique.

Chanté en anglais, français et lingala, le morceau d'afro électro pop aborde, de manière poignante, le problème urgent du changement climatique et son impact dévastateur sur les communautés du monde, en particulier en Afrique. Soulignant le message de la chanson sur la sensibilisation à l'environnement et l'action, la sortie de « Mbula » coïncide avec la Journée mondiale de la conservation.

En dévoilant ce titre lors de la Journée mondiale de la conservation, Syssi espère inspirer les auditeurs à réfléchir à leur impact environnemental et à prendre des mesures significatives en faveur de la conservation et de la durabilité.

Les paroles de « Mbula », qui signifie « pluie » en français, décrivent de manière vivante les effets néfastes des sécheresses, dressant un tableau des défis rencontrés par les communautés affectées par le changement climatique.

Au niveau rythmique, cette chanson combine des éléments des musiques traditionnelles africaines et de la pop électro moderne, un savant mélange innovant et profondément ancré dans l'héritage culturel du continent porté par Kane Mathis, un joueur de kora virtuose basé à New York, aux Etats-Unis.

« Le #Mbula challenge »

L'atteinte des objectifs climatiques repose sur un bouquet diversifié et complémentaire de politiques publiques, mais aussi d'initiatives individuelles. C'est dans ce sillage que Syssi Mananga et Kane Mathis lancent « le #Mbula challenge » sur les réseaux sociaux.

Pour engager les auditeurs et amplifier le message de la chanson, les fans sont invités à créer et partager leur propre contenu inspiré par les thèmes de « Mbula », que ce soit à travers la danse, l'art visuel ou des histoires personnelles sur le changement climatique. Cette campagne interactive vise à favoriser un dialogue mondial sur les problèmes environnementaux et à inspirer une action collective.

Chanteuse-compositrice et activiste, Syssi Mananga est connue pour son authenticité. Fusion unique de rythmes kongo, de jazz, de soul, de zouk et de pop, la musique de cette passionnée du micro reflète son héritage musical afro-européen.

Émancipation, justice sociale et protection de l'environnement, Syssi fait partie des chanteuses dont la création aborde des thématiques au quotidien. Son premier album "Retour aux sources" (2013) a été acclamé internationalement, et son deuxième, « Mopepe mama » (2021), continue de mettre en avant ses puissantes capacités vocales et son talent de conteuse.

Pour Syssi, chanter c'est transmettre un message qui marque les esprits et change les mentalités. Chapeau l'artiste !