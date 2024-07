Congo-Brazzaville: Joyce N'Sana au festival des rythmes du monde

Artiste aux multiples casquettes, Joyce N'Sana est la tête d'affiche du Festival international des rythmes du monde qui se tiendra du 2 au 10 août à Saguenay, au Canada.

Auteure compositrice et interprète, Joyce N'Sana, la voix montante du reggae, est issue d'une famille de musiciens et chanteuses. Au-delà de son passé, l'artiste garde en mémoire le souvenir d'une enfance rythmée par la musique d'un père mélomane guitariste et, c'est de là que lui vient l'amour de la musique qu'elle a décidé de partager à travers ses messages de paix.

Installée au Canada, petite femme à grande voix, ancre son reggae dans un parcours gospel, tout en lui ajoutant son savoureux mélange d'Afro, de blues et de hip-hop qu'elle nomme afrobluehop, une marque de fabrique qui met l'accent sur ses influences, sa détermination et ses expériences de vie.

Souvent présentée comme le pendant féminin de Tiker Jah Fakoly, sa présence scénique est l'une de ses plus grandes forces où elle fait vivre à son auditoire des moments d'émotion, tant par sa musique au rythme entraînant et aux mélodies touchantes, que par sa voix qui navigue entre douceur et montée rauques puissantes.

Une musique hybride ancrée dans ses racines africaines, un mélange plein d'énergie correspondant bien à sa personnalité. Aujourd'hui, Joyce N'sana continue d'expérimenter l'univers musical et a toujours soif d'apprendre. Cette jeune chanteuse prometteuse parcourt le monde et multiplie les duos avec d'autres artistes. Elle prêche l'amour inconditionnel, l'estime de soi, le pardon et la force de dire non au mal et oui au bien. Elle parle de réalité de ce monde dans son patois "ghetto-roots" et ses jeux de mots multilingues.

En 2011, elle a joué notamment au festival "L'Afrique en fête" de Québec et au Festival de reggae de Montréal. Depuis, elle se produit régulièrement au Canada et particulièrement au Québec. En 2012, elle reçoit le trophée pour la seconde place comme Imani gospel génération The wodown Montréal. En 2013? avec Holyhills band, elle reçoit le premier prix Mondomix, puis la mention d'honneur au Syli d'or de la musique du monde. coup de coeur dam, coup de coeur quartier des spectacles à vision diversité en 2014. En 2017, elle fait une apparition à l'émission "La voix" et remporte la finale montréalaise de landmark events showcase. En 2020, elle a participé au mois de l'histoire des Noirs? offrant des prestations remarquées sur le plateau de la télévision MAV Montréal, dans le cadre des festivités des diasporas africaines à Laval.