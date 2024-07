Mali: Toumani Diabaté, l'artiste qui a inscrit la musique mandingue dans un dialogue avec le monde

analyse

Toumani Diabaté, décédé le 19 juillet 2024 à l'âge de 58 ans, était l'une des figures les plus importantes de la musique contemporaine africaine, voire mondiale. En tant que virtuose incontesté de la kora, un instrument de musique traditionnelle africaine, Diabaté a façonné la musique des quatre dernières décennies à travers les pays et les genres.

Mes expériences de recherche comprennent des travaux sur le terrain en Gambie, au Sénégal, en Guinée-Bissau et au Mali. Au cours de mes recherches sur la musique des jelis (griots) en Afrique de l'Ouest et dans la diaspora, j'ai eu l'occasion de regarder Toumani sur scène à plusieurs reprises.

Le rôle central de la famille

Il peut être surprenant de commencer par la généalogie d'un musicien aussi visible à l'échelle internationale et doté d'un tel réseau. Mais la souveraineté avec laquelle il a transmis au monde l'importance de la musique de cour du Mandé n'apparaît clairement que dans le contexte de son histoire familiale séculaire.

Toumani a souligné à plusieurs reprises l'importance et la profondeur de l'histoire de sa famille, une histoire qui remonte à l'empire du Mali au XVIIIe siècle. Toumani est issu d'une famille de griots - ou plus exactement dans les langues mandingues (Bamana ou Bambara, Mandinka, Maninka ou Malinké, Dioula, etc.) : jalis ou jelis. Ce sont des chanteurs de louanges, des musiciens de cour, des médiateurs, des généalogistes et des historiens.

%

La famille Diabaté a joué un rôle central dans la transmission des traditions des peuples mandingues pendant des siècles et - du moins selon une tradition historique (bien que contestée) - un jali de la famille Diabaté aurait été également l'inventeur de la kora dans l'empire Gabou ou Kaabu.

Sidiki Diabaté, le père de Toumani, a probablement introduit la kora au Mali, ou l'a au moins rendue populaire à l'époque de l'indépendance dans les années 1960. "Kaira" (Paix, Bonheur, en langue mandigue), peut-être la pièce la plus connue, qu'il a composée, était l'hymne de la jeune génération malienne qui s'est battue pour l'indépendance à la fin des années 1950. Après l'indépendance en 1960, Sidiki a joué dans l'Ensemble instrumental national du Mali, tout comme son épouse Néné Koita, la mère de Toumani.

Comme point de référence, la branche gambienne de la famille a joué un rôle important, allant de l'oncle de Sidiki, Amadou Bansang Jobarteh (orthographe du nom Diabaté dans les pays anglophones), à Malamini Jobarteh, Tata Dindin Jobarteh, en passant par Sona Jobarteh, la première joueuse de kora de renommée internationale.

Une riche carrière musicale

Malgré ces modèles musicaux importants, Toumani a toujours souligné qu'il avait appris lui-même à jouer de la kora. Il commence à se produire dans un groupe à l'âge de 13 ans et devient musicien avec la célèbre diva Kandia Kouyaté à 19 ans. En 1987, il part en tournée avec Kouyaté à Londres, où leurs concerts sont acclamés. Ce séjour a abouti à l'enregistrement de "Kaira", le premier album publié internationalement pour la kora solo.

Cette première tournée a été suivie par d'innombrables autres au cours des quatre décennies suivantes, qui ont permis de nombreuses collaborations musicales, notamment grâce à l'infrastructure de commercialisation, appelée "World Music". Sa curiosité musicale, son ouverture d'esprit et sa flexibilité étaient les conditions préalables pour inscrire la tradition musicale de cour mandingue dans un dialogue global avec une grande variété de styles.

Grâce à mes recherches sur la musique africaine, j'ai eu l'occasion de regarder Toumani sur scène à plusieurs reprises. Que ce soit à l'Africa Fête à Boston, Mass., (avec Taj Mahal), où il se produit avec son Symmetric Orchestra, ou dans des clubs de jazz légendaires comme la "Fabrik" à Hambourg en Allemagne, ou au Festival sur le (fleuve) Niger à Ségou (Mali), où il fait danser des milliers de personnes, les performances de Toumani étaient toujours émouvantes et surprenantes aussi par leur intensité. Cette intensité contrastait étrangement avec sa position assise tranquille : plus au bord qu'au milieu de l'action sur scène - mais toujours avec une présence charismatique.

Une série d'albums et autant de chefs d'oeuvres

Enfin, un bref aperçu de ses albums illustrera son importance continue. "Kaira" (1988) est - comme mentionné - considéré comme le premier album solo de Kora et rassemble des morceaux du répertoire traditionnel des jelis. Le marché a été préparé grâce à l'album à succès "Akwaba Beach" du chanteur guinéen Mory Kanté, qui mêlait la musique de la kora aux rythmes disco contemporains. Le deuxième album de Toumani était une collaboration surprise avec le groupe Ketama, des musiciens de flamenco andalous. "Songhai" (1988) s'inscrit dans une époque où l'Europe et l'Espagne regardaient plus favorablement qu'aujourd'hui le monde arabe et se souvenaient de son histoire multiculturelle, un souvenir naturellement présent pour un jeli comme Toumani.

"Shake The Whole World" (1992), enregistré avec son propre Symmetric Orchestra, se concentre sur l'héritage traditionnel. Mais il n'est malheureusement distribué qu'au Japon. "Songhai 2" (1993) approfondit et élargit la fusion flamenco. "Djelika" (1995) a encore une fois marqué une étape importante car il réunissait les trois instruments de musique des jelis - kora, ngoni et balafon dans une qualité sonore exceptionnelle. L'essor était d'ailleurs encore possible lorsque l'élite du monde musical mandingue s'est réunie sur l'album "Kulanjan" (1999), enregistré avec le bluesman américain Taj Mahal.

Toujours en 1999, sort le chef-d'oeuvre de la création musicale concentrée "New Ancient Strings / Nouvelles Cordes Anciennes" avec Ballake Sissoko, qui rend hommage à l'album "Cordes Anciennes". Leurs pères avaient enregistré cet album de morceaux traditionnels de kora pour l'UNESCO en 1970. En 2002 sort "Mali Cool" avec le tromboniste américain Roswell Rudd, et en 2005 le premier album avec le chanteur et guitariste malien Ali Farka Touré "In The Heart Of The Moon", pour lequel ils reçoivent le Grammy en 2006, l'année de la mort de Touré.

L'album "Boulevard de l'Indépendance" de 2006 avec le Symmetric Orchestra était encore une fois une référence plus forte aux propres origines de Toumani et contient, entre autres, un enregistrement légendaire de "Mali Sadio". "The Mandé Variations" (2007) est encore très influencé par la collaboration avec Ali Farka Touré auquel il rend hommage. "Ali et Toumani" est sorti en 2010, qui contient d'autres enregistrements très intenses des deux.

Les collaborations

S'ensuit une collaboration avec les musiciens de rock brésiliens Arnaldo Antunes et Edgard Scandurra "A Curva Da Cintura" (2011), puis "Toumani and Sidiki" (2014), premier duo avec son fils Sidiki, chanteur de RnB, qui s'était de plus en plus consacré au jeu de la kora. Cet album contient la pièce émouvante "Lampedusa", dédiée aux réfugiés. Père et fils étaient également présents aux collaborations "Lamomali" et "Lamomali Airlines" (2017).

Les trois derniers albums sont tous des collaborations: "The Ripple Effect" (2020) - un album avec le banjoiste new-yorkais Béla Fleck, l'album "Kôrôlén" (2021) avec le London Symphony Orchestra, qui documente de manière convaincante l'affirmation de Toumani selon laquelle la musique mandingue doit être considérée comme classique. "The Sky Is The Same Color Everywhere" est finalement sorti en 2023 avec le compositeur et joueur de kamânche irano-kurde Kayhan Kalhor.

Toumani a inspiré d'innombrables musiciens et fans à travers le monde et les a rapprochés de la musique mandingue, précisément parce qu'il a su ouvrir cette musique à d'autres genres - sans renier son langage musical. Esperons que son fils Sidiki reprendra le flambeau.

Toumani Diabaté, né le 10 août 1965, décédé le 19 juillet 2024, laisse dans le deuil deux épouses, Fanta Sacko et Sira Diallo, et ses fils Sidiki et Balla. L'Afrique et le monde ont perdu un musicien exceptionnel.

Hauke Dorsch, enseignant-chercheur, Johannes Gutenberg University of Mainz