Sénégal: Matam / Tragique accident de la route - 20 victimes dont 6 corps sans vie et 14 blessés

Un tragique accident de la circulation, survenu hier matin à la sortie de Ndouloumadji, dans la commune de Nabadji Civol, a occasionné la mort de six (06) personnes et laissé quatorze (14) autres blessés, dont six (06) dans un état critique. Il s'agit d'une collision entre deux voitures, selon les Sapeurs-pompiers qui ont été alertés en début de matinée.

«Ce matin (hier, ndlr) on a été alerté à 10 heures 30 mn pour un accident de la circulation survenu à 37 km de Matam à l'entrée de Ndouloumadji. Sur les lieux, on s'est présenté à 10 heures 54 mn. Il s'agit d'une collision entre un camion qui venait de Ourossogui et un minicar de 18 places, qui venait du Dandé Mayo», a informé le Lieutenant Ignace François Ndiaye, Commandant de la 5ème Compagnie d'incendie et de secours de Matam.

A en croire, le Lieutenant Ignace François Ndiaye, le minicar arrivé à l'intersection n'a pas marqué le stop et il a été heurté par le camion. Sur le coup, comme le relate le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-pompiers, cela a occasionné 20 victimes dont 6 corps sans vie et 14 blessés dont 8 légers et 6 graves. Tous les corps sans vie, de même que les blessés graves et légers, ont été acheminés au centre hospitalier de Ourossogui par des ambulances de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers ainsi que des ambulances civiles.