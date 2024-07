Ethiopie: Le pays exprime son désarroi face aux déclarations irresponsables de hauts fonctionnaires du gouvernement somalien

Addis Ababa — L'Éthiopie s'est déclarée consternée par les déclarations injustifiées et irresponsables faites par de hauts fonctionnaires du gouvernement somalien à diverses occasions, qui tentent de nier le rôle essentiel de l'Éthiopie dans la reconstruction de l'État somalien.

Dans une déclaration publiée aujourd'hui par le bureau du porte-parole du ministère des affaires étrangères, l'Éthiopie suit de près les déclarations provocatrices répétées du gouvernement somalien.

Contrairement aux accusations sans fondement du gouvernement somalien, l'Éthiopie s'est plutôt sacrifiée au service de la paix et de la stabilité du peuple frère de Somalie depuis plus de trois décennies, a souligné le bureau du porte-parole.

"L'Éthiopie est donc consternée par les déclarations injustifiées et irresponsables faites par de hauts responsables somaliens à diverses occasions, qui tentent de nier le rôle essentiel de l'Éthiopie dans la reconstruction de l'État somalien.

Gardant à l'esprit sa forte conviction de l'interdépendance régionale, la déclaration ajoute que les liens culturels et les relations historiques cimentés par le sang et la sueur, l'Éthiopie n'a pas choisi de répondre aux accusations sans fondement des autorités somaliennes.

L'Éthiopie a préféré la voie de la patience et de l'engagement positif pour le bien commun de nos peuples, a ajouté la déclaration.

"Il convient de souligner que l'Éthiopie est profondément préoccupée par la prolifération du trafic d'armes légères et de petit calibre dans la Corne de l'Afrique", a déclaré le bureau du porte-parole du ministère des affaires étrangères.

La région étant confrontée à des conflits permanents, à des lignes côtières non contrôlées et à des frontières non sécurisées, il est impératif que les pays de la région coordonnent leurs efforts pour lutter contre ces crimes.

L'Éthiopie a réaffirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme et la prolifération du trafic illégal d'armes légères et de petit calibre et d'engins explosifs improvisés.

"L'Éthiopie continuera à se tenir aux côtés du peuple frère de Somalie pour réaliser son aspiration à une paix durable, à la stabilité, au développement économique et à la coopération régionale", souligne la déclaration.