Maroc: Es-Semara - Cérémonie de remise des diplômes à la première promotion de techniciens spécialisés en architecture et en urbanisme

Es-Semara — Une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la première promotion de l'Institut de formation des techniciens spécialisés en architecture et en urbanisme (IFTSAU) d'Es-Semara, a été organisée, jeudi à Es-Semara.

Cette première promotion de l'IFTSAU d'Es-Semara qui a été créée il y a deux ans, compte 29 lauréats en architecture et en urbanisme.

Dans une déclaration à la MAP, le Secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Youssef Hosni, a souligné que cet Institut a accueilli sa première promotion au titre de l'année scolaire 2022-2023, notant que le Département de tutelle poursuit ses efforts visant à soutenir et à encadrer la formation aux métiers d'architecture et d'urbanisme.

Dans ce cadre, M. Hosni a fait savoir que le ministère a mis en place six Ecoles nationales d'architecture et quatre Instituts de formation des techniciens spécialisés en architecture et en urbanisme à Meknès, Oujda, Tétouan et à Es-Semara. Pour sa part, le directeur de l'IFTSAU d'Es-Semara, Tayeb Lachkar, a félicité les lauréats pour avoir achevé avec succès cette formation, saluant les efforts déployés par l'équipe pédagogique et administrative, ainsi que les différentes parties prenantes.

L'IFTSAU d'Es-Semara propose une formation de deux ans, sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de technicien spécialisé en architecture et en urbanisme, a poursuivi M. Lachkar, qui est également inspecteur régional de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cet Institut veille à garantir une formation de qualité qui répond aux attentes des étudiants d'une part et d'autre part contribuer au développement de l'environnement socio-économique de la région, a-t-il poursuivi.

L'IFTSAU d'Es-Semara s'emploie à soutenir et à encourager la recherche scientifique, les études et les programmes de stages, pour permettre aux lauréats d'intégrer le monde de travail et relever le défi du développement régional. Cette cérémonie a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la province d'Es-Semara, Hamid Naimi, et du directeur de l'Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra, El Kahlaoui El Mustapha, ainsi que des élus et des membres du corps professoral.