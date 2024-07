Maroc: Pékin - Le DG de l'AMSSNuR s'entretient avec le vice-ministre chinois chargé de l'Administration nationale de la sûreté nucléaire

Pékin — Le directeur général de l'Agence marocaine de sécurité et sûreté nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, s'est récemment entretenu à Pékin avec le vice-ministre chinois de l'Écologie et de l'Environnement et chargé de l'Administration nationale de la sûreté nucléaire (NNSA), Dong Baotong.

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de la mise en oeuvre de l'accord de coopération signé précédemment entre l'AMSSNuR et la NNSA, visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la sûreté nucléaire et à promouvoir l'échange de connaissances et d'expertises entre les deux pays, indique un communiqué de l'AMSSNuR publié sur son site Internet.

A cet occasion, M. Mouline a mis en évidence l'importance de cette collaboration pour le développement des capacités techniques et la mise en place de meilleures pratiques en matière de réglementation nucléaire au Maroc, exprimant le souhait que la mise en oeuvre des initiatives prévues dans le cadre de l'accord soit accélérée, afin de maximiser les bénéfices mutuels de ce partenariat stratégique, note le communiqué.

De son côté, M. Baotong a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir le Maroc dans ses efforts pour renforcer la sûreté nucléaire, soulignant les bénéfices mutuels de ce partenariat et exprimant sa satisfaction quant à la direction prise par cette collaboration, selon la même source.

Cette réunion a marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Chine, et a ouvert de nouvelles perspectives pour des projets conjoints futurs visant à garantir l'utilisation pacifique et sécurisée de l'énergie nucléaire, conclut le communiqué.