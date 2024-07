Ile Maurice: Ricardo Collet - De maçon à passionné de maquettes

Ricardo Collet, un maçon de 45 ans habitant Grande-Rivière, est originaire de Rodrigues. Il s'est installé à Maurice il y a 28 ans et est père de quatre enfants. Sa passion pour le travail du bois remonte à son enfance lorsqu'il observait son père, menuisier, façonner des meubles avec une grande précision.

Cette passion a été mise de côté lorsqu'il s'est installé à Maurice. Cependant, la pandémie de Covid-19 a changé la donne. Confiné à la maison, Ricardo cherchait un passe-temps. Il est tombé sur une vidéo de maquette sur YouTube et a décidé de redonner vie à son intérêt pour la menuiserie. Avec ce qu'il avait sous la main, il a transformé un simple carton en une belle maison créole.

Aujourd'hui, la menuiserie occupe une place essentielle dans la vie de Ricardo. «Quand je me promène à Port-Louis ou ailleurs, je vois les grands bâtiments comme des maquettes», raconte-t-il. Cet intérêt profond pour les maquettes le pousse à souvent sacrifier les événements familiaux pour se consacrer à sa passion. «Parler de maquettes me donne des frissons. Tant que je n'ai pas terminé, je me sens incomplet», confie-t-il. Ricardo utilise principalement des panneaux de mousse pour ses créations. En fonction de la complexité de chaque projet, il faut généralement de deux à quatre jours pour réaliser une maquette, et parfois plus pour les pièces les plus élaborées.

Des projets plein la tête

Ricardo aspire à exposer ses maquettes au public, un projet qu'il considère comme essentiel pour partager son travail avec une audience plus large. Actuellement, ses créations sont visibles uniquement chez lui, mais il souhaite organiser une exposition pour permettre aux visiteurs de découvrir et pour, éventuellement, acquérir ses oeuvres. Afin de réaliser ce projet, Ricardo cherche le soutien des Mauriciens et des autorités locales, espérant collaborer avec des institutions ou des événements communautaires pour obtenir un espace d'exposition. En parallèle, il envisage de proposer des maquettes de maisons sur commande, basées sur les plans fournis par les clients, afin de diversifier son offre et de répondre aux demandes spécifiques.