Ile Maurice: Dr Teenushka Issarsing - «Les Mauriciennes tendent à opter pour la gynécologie reconstructive»

La gynécologue-obstétricienne et directrice générale de l'AEGLE Clinic, Dr Teenushka Issarsing, explique que malgré une certaine réticence chez les Mauriciennes, certaines d'entre elles sollicitent des compétences médicales pour bénéficier de traitements de gynécologie reconstructive et esthétique. Cela est particulièrement vrai avec l'introduction de techniques novatrices non chirurgicales telles que le laser.

Parlez-nous de la chirurgie reconstructive, votre domaine de spécialité ?

La chirurgie reconstructive se concentre sur la restauration de l'apparence et de la fonction des structures corporelles endommagées. Dans le domaine de la gynécologie reconstructive, les traitements visent à rétablir les structures intimes des femmes, souvent affectées par des conditions médicales, des accouchements ou le vieillissement. Les techniques employées peuvent être chirurgicales ou non chirurgicales comme l'utilisation du laser et de la radiofréquence.

Ces méthodes ont pour but d'améliorer la santé intime et l'épanouissement sexuel des patientes, tout en leur offrant un environnement sécurisé où elles peuvent s'exprimer librement. À AEGLE Clinic, nous proposons des traitements novateurs et non chirurgicaux, approuvés par la Food and Drug Administration, pour garantir la sécurité et l'efficacité des soins. Le laser permet de traiter divers problèmes vaginaux en stimulant la régénération des tissus, ce qui donne des résultats impressionnants. La clinique met un point d'honneur à fournir un espace où les femmes peuvent discuter ouvertement de leurs préoccupations intimes, sans jugement ni tabou.

%

Quels sont les motifs qui poussent à recourir à la chirurgie reconstructive gynécologique ou à d'autres mesures ?

Plusieurs raisons peuvent motiver une femme à recourir à la chirurgie reconstructive gynécologique. Parmi celles-ci, on trouve les troubles intimes tels que l'incontinence urinaire, les dysfonctionnements sexuels, les pertes blanches, la sécheresse vaginale et les séquelles post-cancer de l'utérus. Les femmes peuvent également chercher à corriger des déformations congénitales, des dommages après un accouchement ou à améliorer l'apparence de leur zone intime pour des raisons esthétiques.

L'objectif principal de ces interventions est de restaurer la fonction et de renforcer le bien-être physique et psychologique des patientes. Par exemple, l'incontinence urinaire due au stress peut être une source majeure d'inconfort et d'embarras. Les traitements comme les injections au niveau de l'urètre ou le laser peuvent grandement améliorer la qualité de vie des femmes en réduisant ou en éliminant ces symptômes. De plus, la sécheresse vaginale et les dysfonctionnements sexuels peuvent affecter l'estime de soi et la satisfaction personnelle.

Les traitements de rajeunissement vaginal et les interventions pour les dysfonctionnements sexuels visent à restaurer la confiance et l'épanouissement sexuel des patientes. Ces procédures permettent aux femmes de se sentir bien dans leur peau et d'avoir une vie sexuelle épanouissante, à tout âge.

Quels sont les différents types de chirurgie reconstructive et les procédures les plus courantes ?

Il existe plusieurs types de chirurgie reconstructive en gynécologie, notamment : l'hyménoplastie, soit la restauration de l'hymen ; la reconstruction après grossesse pour réparer des dommages causés par l'accouchement ; le rajeunissement vaginal, soit des interventions visant à améliorer l'élasticité et l'apparence du vagin. Sans oublier le traitement de l'incontinence urinaire qui comprend des techniques pour traiter les fuites urinaires. Ou encore le traitement des dysfonctionnements sexuels qui sont des interventions pour améliorer la satisfaction sexuelle.

Parmi ces chirurgies, le traitement de l'incontinence urinaire et le rajeunissement vaginal au laser sont les plus courants. Le laser est une technique novatrice qui permet de traiter efficacement les problèmes vaginaux en stimulant la régénération des tissus. Le rajeunissement vaginal, par exemple, utilise le laser pour renforcer les parois vaginales, améliorer la lubrification naturelle, et augmenter la satisfaction sexuelle. Ce traitement non invasif offre une alternative sûre et efficace aux interventions chirurgicales plus lourdes. Le traitement de l'incontinence urinaire par laser est également très populaire, car il offre une solution non chirurgicale pour un problème qui affecte une grande partie des femmes à un moment donné de leur vie.

Quels sont les risques potentiels associés à ce type d'opération ?

Comme toute intervention médicale, la chirurgie reconstructive comporte certains risques. Les risques potentiels incluent les infections, les saignements, les cicatrices, les réactions allergiques aux produits anesthésiants et les complications liées à la cicatrisation. Dans le cas des techniques non chirurgicales comme le laser et la radiofréquence, les risques sont généralement moins importants mais peuvent inclure des sensations de brûlure, des irritations ou des douleurs temporaires.

Il est crucial que ces traitements soient effectués par des professionnels qualifiés dans un environnement médical approprié pour minimiser les risques et assurer des résultats optimaux. À AEGLE Clinic, toutes les procédures sont réalisées par des spécialistes expérimentés, garantissant ainsi un niveau élevé de sécurité et de soin pour les patientes. De plus, une consultation préopératoire approfondie est essentielle pour évaluer les besoins spécifiques de chaque patiente, discuter des attentes, et expliquer en détail les risques potentiels et les soins post-opératoires. Cette étape permet de préparer les patientes et de leur donner toutes les informations nécessaires pour une prise de décision éclairée.

Les Mauriciennes ont-elles tendance à recourir régulièrement à ce genre de procédures ou sont-elles encore réticentes ?

À Maurice, bien que la demande pour la gynécologie reconstructive et cosmétique soit présente, de nombreuses femmes restent encore réticentes à en parler ouvertement et à recourir à ces traitements. Environ 60 % des femmes souffrent de problèmes au niveau de leurs parties intimes mais 40 % d'entre elles n'en parlent pas. Cependant, la sensibilisation accrue et l'introduction de techniques novatrices non chirurgicales, comme le laser, commencent à changer cette tendance. Des campagnes éducatives et des témoignages positifs de patientes peuvent aider à briser les tabous et encourager davantage de femmes à chercher des solutions pour améliorer leur santé intime et leur qualité de vie.

À AEGLE Clinic, nous observons une tendance croissante chez les femmes qui viennent consulter pour ce genre de traitement. Beaucoup de nos patientes témoignent d'une amélioration notable de leur bien-être physique et émotionnel après avoir reçu ces soins. Ce retour positif joue un rôle essentiel en inspirant d'autres femmes à envisager ces traitements. Notre mission est de créer un cadre où les femmes peuvent aborder leurs préoccupations intimes en toute confiance et recevoir des soins personnalisés qui répondent à leurs besoins spécifiques.