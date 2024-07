Ile Maurice: Jour J - On n'attend que le coup d'envoi

Le plus grand événement sportif de la planète commence aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris est prévue à partir de 21h30 (heure de Maurice). La délégation quadricolore compte 31 représentants dont 13 athlètes.

Le Club Maurice défilera en 119e position juste derrière les îles Marshall et devant la Mauritanie. C'est le triathlète Laurent L'Entêté et la vététiste Aurélie Halbwachs qui ouvriront le cortège quadricolore, étant les porte-drapeaux de la délégation mauricienne.

Au fil de la Seine et sur les ponts et toits de la capitale, 3 000 artistes, 6 000 à 7 000 athlètes, 45 000 membres des forces de l'ordre et 326 000 spectateurs sont attendus, ainsi qu'environ un milliard de téléspectateurs. Pour l'occasion, les organisateurs ont annoncé un spectacle en douze tableaux, s'appuyant sur tous les emblèmes de la ville de Paris et les sens qu'ils produisent. Des performances artistiques, réalisées principalement par des danseurs et des musiciens, sont prévues tout le long du parcours.

«Manz ar li»

De son côté, Stephan Toussaint, ministre de l'Auto- nomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a envoyé un message aux athlètes mauriciens. Dans une vidéo d'une minute dont le début et la fin sont rythmés par du séga, le ministre Toussaint demande également aux Mauriciens de soutenir les athlètes. «Ça y est. Les JO de Paris démarrent et à Maurice, nous sommes fiers d'avoir une délégation qui représente la République. Mon message aux athlètes: manz ar li. Je demande à la population d'encourager nos athlètes afin qu'ils puissent bien faire aux JO.»

%

De son côté, Philippe Hao Thyn Voon est revenu sur les sacrifices consentis par les parents. «Je remercie les parents pour leurs sacrifices. Je les félicite aussi. Les athlètes se sont bien battus pour obtenir leur qualification et je suis fier de l'île Maurice. Je sais qu'il y a de grands pays qui n'ont que cinq qualifiés. Nous sommes les premiers dans l'océan Indien d'ailleurs», a soutenu le président du Comité olympique mauricien.