Ile Maurice: Triathlon (30 juillet) - Prochaine odyssée de L'Entêté à Paris

Etre triathlète n'est pas chose facile. Obtenir un ticket pour les JO en tant que triathlète est encore plus difficile. Après quatre ans de préparation et de déplacements pour recueillir des points qualificatifs pour les JO, Laurent L'Entêté est parvenu à se qualifier pour sa prochaine destination.

En action le 30 juillet en prenant le départ au pied du pont Alexandre III, il vivra à fond son rêve.

55 triathlètes d'une trentaine de pays prendront part à ce triathlon. L'île Maurice, par le biais de Laurent L'Entêté, sera l'une des rares nations africaines après l'Afrique du Sud, le Togo et le Maroc à y participer. C'est par la règle du New Flag - selon laquelle Laurent L'Entêté devait être le meilleur athlète africain après ceux directement qualifiés pour les JO (2 Sud-Africains et 1 Marocain) - que le Mauricien a obtenu son ticket pour les Olympiades.

Débutant le triathlon à l'âge de 15 ans, Laurent L'Entêté rêvait de faire partie de l'élite du triathlon mauricien. Médaillé de bronze chez les juniors aux Championnats d'Afrique de triathlon en mai 2015, il s'était qualifié, en septembre de la même année, pour les Championnats du monde juniors à Chicago. Quatre ans plus tard, le Mauricien s'est senti prêt à s'entraîner de manière plus intensive en vue de se qualifier pour les JO de Paris 2024. C'est par la règle du New Flag qu'il a obtenu son ticket pour Paris 2024.

Prendre la décision de participer à la course olympique était un pari osé. Diplômé en ingénierie mécanique, à la fin de 2010, à l'Université de Maurice, Laurent L'Entêté a préféré se consacrer au triathlon en caressant son rêve olympique. Entraîné par plusieurs coaches, dont Axel Adam en natation, Robert Steulet en cyclisme et Menon Ramsamy en course à pied, il a parachevé sa préparation avec l'Autrichien Simon Kunz qui lui a permis, entre autres, de côtoyer des cyclistes de haut niveau.

Pour rappel, Laurent l'Entêté est, certes, le deuxième triathlète mauricien à se qualifier pour des Olympiades après Fabienne St-Louis (2012 à Londres et 2016 à Rio), mais bien le premier athlète masculin à représenter le quadricolore dans cette discipline. Avant les JO il était 90e au classement mondial et 4e au classement africain.

Le 30 juillet, il prendra le départ au pied du pont Alexandre III où un ponton flottant lui permettra de démarrer la partie natation. Après avoir nagé 1,5 km dans la Seine, il prendra son vélo pour 40 km de cyclisme. Ensuite, il va courir 10 km en plein coeur de Paris jusqu'à l'arrivée au pont Alexandre III.