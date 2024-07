Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Juillet 2024

Sénégal : Racisme et discrimination raciale dans le sport - Le président Bassirou Faye dénonce un fléau insupportable

Le Président Bassirou Diomaye Faye a plaidé, jeudi, pour une lutte déterminée contre la discrimination raciale dans le sport. Dans un discours lors du sommet international sur le « Sport pour le Développement Durable » qui s’est tenu au Louvre à Paris, le Président Faye a souligné l’importance de se mobiliser contre ces fléaux qui continuent de gangréner le domaine sportif.« Je saisis l’occasion pour attirer l’attention de notre Sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes », a-t-il affirmé. Le Président Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’adopter une position ferme et intransigeante pour protéger les valeurs fondamentales de l’Olympisme. L’appel du Président Faye a résonné avec force auprès des dizaines de chefs d’État et de gouvernement présents à l’événement, organisé par l’Élysée et le Comité International Olympique (CIO). (Soure : Rts)

Burkina Faso : 73e réunion des ministres de l’ASECNA - Les participants font le point au Chef de l’Etat

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience ce vendredi 26 juillet 2024, une délégation des ministres en charge des transports aériens des Etats membres de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) présente au Burkina Faso dans le cadre de la 73e session du comité des ministres de l’ASECNA.La délégation, selon son porte-parole, le ministre des Transports, de l’Aviation civile et la Marine marchante du Congo, Honoré SAYI, est venue parler au Chef de l’Etat de « la santé de notre association et lui présenter les espoirs et les ambitions que nous nourrissons quant à voir cette association aller de l’avant ».Il s’est dit satisfait de constater que contrairement à ce qui se dit sur le Burkina Faso, le pays des Hommes intègres est bien fréquentable. (Source : Burkina24)

Niger Echange Bénin-Niger: « Nous sommes satisfaits au -delà même de nos attentes », Mohamed Toumba

Après avoir échangé avec les autorités de Cotonou et la communauté nigérienne vivant au Bénin, la délégation envoyée par le général de brigade Adourahamane Tiani quitte le Bénin, satisfaite. Aprèsdeux jours de discussions fructueuses, elle est retournée à Niamey ce jeudi visiblement satisfaite de la mission. Les émissaires du général Tiani étaient à Cotonou dans le but de décrisper la longue crise diplomatique qui secoue les relations entre les deux pays. Le séjour de 48 heures de la délégation nigérienne a été chargé de plusieurs séances d’échanges et de travail avec les autorités béninoises. La délégation avant son départ de Cotonou a aussi rencontré la communauté nigérienne vivant au Bénin. (Source : Rfi)

Bénin : Lokossa - interpellation de deux individus pour possession de 203,3 kg de faux médicaments

Dans la matinée du mercredi 24 juillet 2024, une opération policière menée par une équipe du Commissariat de l’arrondissement de Lokossa, avec l’appui des éléments du peloton de surveillance et d’intervention, a conduit à l’interpellation de deux individus en possession de 203,3 kg produits pharmaceutiques contrefaits. L’opération a été déclenchée suite à des renseignements faisant état des activités illégales d’une revendeuse résidant à Tchikomey, qui est accusée de livrer depuis des années de faux médicaments à ses clients. Pour preuve, lors de l’intervention, un de ses clients a été interpellé à l’extérieur de la maison en possession d’un sac contenant des produits pharmaceutiques. (Source : acotonou.com)

Gabon : Pour les préparatifs du 64e anniversaire de l’indépendance - Interruption du trafic routier

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, par le biais d'un communiqué, que le trafic routier sera temporairement interrompu à partir de 5 heures ce samedi 27 juillet 2024. Cette mesure est prise dans le cadre des préparatifs des festivités célébrant le 64e anniversaire de l’indépendance du Gabon. Selon le communiqué, un exercice de défilé militaire pédestre et motorisé grandeur nature se déroulera au boulevard du bord de mer. En conséquence, la circulation sera suspendue sur l’axe du boulevard triomphal, entre le Rond-point de la Démocratie et l’Immeuble Rénovation. La réouverture de cette voie sera effectuée après la fin de l’exercice. (Source : alibreville.com)

Togo : Lutte contre l’extrémisme violent - Les nouveaux membres du CIPLEV installés

Les nouveaux membres du Comité préfectoral et ceux des comités cantonaux de lutte contre l’extrémisme violent (CIPLEV) des dix cantons de la préfecture de Bassar ont été installés et formés le jeudi 25 juillet au cours de quatre sessions tenues à Sandan-Kagbanda, Kabou, Bangéli et à Bassar respectivement dans les communes de Bassar 4, 3, 2 et 1.Ces sessions sont organisées par le ministère de la Sécurité et de la protection civile à travers le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent (CIPLEV) avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (Source : alome.com

Mali : Richesses minières - 73% du territoire national renferme du pétrole ou du gaz

La Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources Minérales du Mali (Sorem-Mali SA), a tenu ce jeudi 25 juillet, la 2ème session ordinaire de son conseil d’administration, sous la présidence du président du conseil d’administration de la société, M. Samba Touré, en présence de son directeur général, Tiegoum Traoré. Au cours de cet exercice important, les administrateurs de la société tous présents ont planché sur plusieurs documents notamment le rapport d’activités 2023, le programme d’acquisition des titres miniers par la société, le plan stratégique, le cadre organique et la base de rémunération ainsi que le budget 2024 de la société. (Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Communication audiovisuelle - 194 services de médias audiovisuels en ligne déclarés en 2023

Le rapport d'activités 2023 de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (Haca) indique qu'au niveau de la régulation des réseaux sociaux, 194 services de médias audiovisuels en ligne ont été déclarés. Ledit rapport a été remis par le président de la Haca, René Bourgouin, au Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, représentant le Président de la République, le jeudi 25 juillet 2024 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Selon ce rapport, l’on note un accroissement du nombre de chaînes de télévision nationales diffusées par satellite de 6 à 14. Le nombre de radios privées non commerciales est passé de 239 à 281 et le nombre de télévisions et radios distribuées par les bouquets satellitaires autorisés est passé de 611 à 763 chaînes. (Source : Cicg)

Maroc : Coopération Côte d'Ivoire – Maroc- Le ministre Léon Kacou Adom en visite de travail à Rabat

Le Chef de la Diplomatie ivoirienne, le Ministre Léon Kacou Adom séjourne depuis le mardi 23 juillet 2024 à Rabat au Maroc dans le cadre d’une mission de travail. C’est dans ce contexte qu’il a été reçu le mercredi 24 juillet 2024, par son homologue Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger avec qui il a eu une importante séance de travail sanctionné par un communiqué conjoint. (Source : abidjan.net)