Sénégal: JO 2024 - Ndeye Binta Diongue, la Lionne de l'épée va ouvrir le bal à Paris !

Comme en 2020, Ndeye Binta Diongue sera le premier athlète sénégalais à entrer en lice aux JO, ce samedi 27 juillet à 10h.

L'escrime sénégalais peut compter sur elle pour enchaîner les participations aux Jeux Olympiques. On en compte six désormais avec Tokyo 2020 et Paris 2024 qui font suite à Athènes 2004 - Beijing 2008 - Londres 2012 et Rio 2016.

À Paris, l'objectif de l'épéiste sera sans doute de faire mieux qu'à Tokyo où elle était éliminée d'entrée. Réagissant sur cette défaite, elle expliquait « Je n'ai pas pu faire la différence non pas par manque de courage et de volonté, mais pas assez d'expérience de l'euphorie des jeux olympiques et certaines erreurs que j'ai commis ». Aujourd'hui, l'épéiste de 37 ans a sûrement mûri de cette expérience avec une préparation tout aussi difficile faute de manque de moyens.

Wiwsport